تلقّى المنتخب الإنجليزي ضربة جديدة في خط الدفاع بعدما خرج مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، من معسكر "الأسود الثلاثة" بسبب إصابة في القدم، ليغيب بذلك عن مواجهة ألبانيا المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان جيهي قد غاب أيضًا عن الفوز الأخير لإنجلترا على صربيا، إذ لم يتعافَ بالقدر الكافي للمشاركة.

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية، فقد عاد اللاعب إلى ناديه لاستكمال برنامجه العلاجي على أمل تجهيزه لمباراة بالاس المقبلة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

توخيل يقرر عدم استدعاء بديل

ورغم غياب المدافع البالغ من العمر 24 عامًا، قرر المدير الفني توماس توخيل الاكتفاء بالقائمة الحالية دون إضافة اسم جديد، ليخوض المنتخب الإنجليزي رحلته إلى تيرانا بـ24 لاعبًا فقط.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "غادر مارك جيهي معسكر المنتخب ولن يشارك في مواجهة ألبانيا، اللاعب شارك في تدريبات بداية الأسبوع بملعب توتنهام قبل أن يعود إلى ناديه لاستكمال مرحلة التأهيل".

خيارات دفاعية أمام توخيل

ويفتح غياب جيهي الباب أمام استمرار ثنائية إرزي كونسا (أستون فيلا) وجون ستونز (مانشستر سيتي) في قلب الدفاع.

كما تتوفر خيارات أخرى أمام توخيل مثل دان بورن، تريفوه تشالوباه، أو جاريل كوانساه، إذا أراد إجراء تغييرات في المباراة الأخيرة بالتصفيات، التي أصبحت نتيجتها بلا تأثير بعد ضمان التأهل.