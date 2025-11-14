المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 1
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب الإصابة.. استبعاد جيهي من قائمة إنجلترا أمام ألبانيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:56 م 14/11/2025
جويهي

مارك جيهي مدافع كريستال بالاس

تلقّى المنتخب الإنجليزي ضربة جديدة في خط الدفاع بعدما خرج مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، من معسكر "الأسود الثلاثة" بسبب إصابة في القدم، ليغيب بذلك عن مواجهة ألبانيا المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان جيهي قد غاب أيضًا عن الفوز الأخير لإنجلترا على صربيا، إذ لم يتعافَ بالقدر الكافي للمشاركة.

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية، فقد عاد اللاعب إلى ناديه لاستكمال برنامجه العلاجي على أمل تجهيزه لمباراة بالاس المقبلة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

توخيل يقرر عدم استدعاء بديل

ورغم غياب المدافع البالغ من العمر 24 عامًا، قرر المدير الفني توماس توخيل الاكتفاء بالقائمة الحالية دون إضافة اسم جديد، ليخوض المنتخب الإنجليزي رحلته إلى تيرانا بـ24 لاعبًا فقط.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "غادر مارك جيهي معسكر المنتخب ولن يشارك في مواجهة ألبانيا، اللاعب شارك في تدريبات بداية الأسبوع بملعب توتنهام قبل أن يعود إلى ناديه لاستكمال مرحلة التأهيل".

خيارات دفاعية أمام توخيل

ويفتح غياب جيهي الباب أمام استمرار ثنائية إرزي كونسا (أستون فيلا) وجون ستونز (مانشستر سيتي) في قلب الدفاع.

كما تتوفر خيارات أخرى أمام توخيل مثل دان بورن، تريفوه تشالوباه، أو جاريل كوانساه، إذا أراد إجراء تغييرات في المباراة الأخيرة بالتصفيات، التي أصبحت نتيجتها بلا تأثير بعد ضمان التأهل.

كريستال بالاس توماس توخيل تصفيات كأس العالم 2026 مارك جيهي إصابة جيهي المنتخب الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 1
أوزبكستان

أوزبكستان

14

عرضية من مصطفى محمد وصلت سهلة في يد حارس أوزبكستان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة