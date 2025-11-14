المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 1
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

0 1
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

مدرب منتخب إسبانيا: نقترب من تكرار نجاحات "الجيل الذهبي"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

06:39 م 14/11/2025
دي لا فوينتي

لويس دي لا فوينتي

يرى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أن تشكيلته في طريقها لأن تصبح "أسطورية" على غرار الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم 2010 للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى لقب يورو عامي 2008 و2012.

وقاد دي لا فوينتي منتخب بلاده للظفر بكأس أوروبا 2024 الصيف الماضي، بينما باتت إسبانيا قاب قوسين أو أدنى من حسم تأهلها الى نهائيات العام المقبل المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على جورجيا (السبت) ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية للمونديال، وبإمكانه التأهل حال فوزه وفشل تركيا في الفوز على بلغاريا في المباراة الأخرى من الأمسية ذاتها.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أتمنى لو أمكن تخليد جميع اللاعبين، بمعنى أن يبقوا في الذاكرة، وأن يظلوا في أذهان الجميع، وأن يصبحوا منتخبا مثل منتخب الجيل الذهبي الذي أصبح أسطوريا وخالدا إلى الأبد".

وتابع: "أعتقد أن هذا المنتخب يسير في الطريق نفسه، لقد حقق أمورا مهمة جدا، وكثير من اللاعبين لديهم الفرصة لصناعة التاريخ وترك بصمة دائمة في ذاكرة الجماهير".

وأردف قائلا: "أؤمن بأن ذلك هو أفضل مكافأة يمكن لأي محترف أن يحظى بها".

وفازت إسبانيا في مبارياتها الـ4 في التصفيات حتى الآن، مسجلة 15 هدفا في حين بقيت شباكها نظيفة.

وسيفتقد المنتخب الإسباني مجددا لجناح برشلونة لامين يامال، بعد استبعاده من التشكيلة عقب خضوعه خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج أوجاع في العانة.

وحاول دي لا فوينتي تهدئة الوضع عند سؤال عن علاقة المنتخب الإسباني ببرشلونة قائلا: "علاقتنا مع جميع الأندية رائعة، وكل شيء قابل للتحسّن، نحاول التطوّر في كل الجوانب، لكن ما نحتاج إليه الآن هو تحسين أدائنا من أجل الفوز على جورجيا".

وأتم: "نحن بحاجة للتفكير في الحاضر والمستقبل، والحاضر يعني الاعتماد على اللاعبين المتوفرين لدينا، وهم لاعبون رائعون، ومحاولة الفوز غدا، هذا ما يشغلنا".

تصفيات كأس العالم منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
مصر

مصر

0 2
أوزبكستان

أوزبكستان

86

هجمة لصلاح محسن لكن دفاع أوزبكستان تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة