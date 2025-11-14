مدرب منتخب إسبانيا: نقترب من تكرار نجاحات "الجيل الذهبي"

يرى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أن تشكيلته في طريقها لأن تصبح "أسطورية" على غرار الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم 2010 للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى لقب يورو عامي 2008 و2012.

وقاد دي لا فوينتي منتخب بلاده للظفر بكأس أوروبا 2024 الصيف الماضي، بينما باتت إسبانيا قاب قوسين أو أدنى من حسم تأهلها الى نهائيات العام المقبل المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على جورجيا (السبت) ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية للمونديال، وبإمكانه التأهل حال فوزه وفشل تركيا في الفوز على بلغاريا في المباراة الأخرى من الأمسية ذاتها.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أتمنى لو أمكن تخليد جميع اللاعبين، بمعنى أن يبقوا في الذاكرة، وأن يظلوا في أذهان الجميع، وأن يصبحوا منتخبا مثل منتخب الجيل الذهبي الذي أصبح أسطوريا وخالدا إلى الأبد".

وتابع: "أعتقد أن هذا المنتخب يسير في الطريق نفسه، لقد حقق أمورا مهمة جدا، وكثير من اللاعبين لديهم الفرصة لصناعة التاريخ وترك بصمة دائمة في ذاكرة الجماهير".

وأردف قائلا: "أؤمن بأن ذلك هو أفضل مكافأة يمكن لأي محترف أن يحظى بها".

وفازت إسبانيا في مبارياتها الـ4 في التصفيات حتى الآن، مسجلة 15 هدفا في حين بقيت شباكها نظيفة.

وسيفتقد المنتخب الإسباني مجددا لجناح برشلونة لامين يامال، بعد استبعاده من التشكيلة عقب خضوعه خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج أوجاع في العانة.

وحاول دي لا فوينتي تهدئة الوضع عند سؤال عن علاقة المنتخب الإسباني ببرشلونة قائلا: "علاقتنا مع جميع الأندية رائعة، وكل شيء قابل للتحسّن، نحاول التطوّر في كل الجوانب، لكن ما نحتاج إليه الآن هو تحسين أدائنا من أجل الفوز على جورجيا".

وأتم: "نحن بحاجة للتفكير في الحاضر والمستقبل، والحاضر يعني الاعتماد على اللاعبين المتوفرين لدينا، وهم لاعبون رائعون، ومحاولة الفوز غدا، هذا ما يشغلنا".