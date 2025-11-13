المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إعلان

"قرار سخيف".. بيرس مورجان يهاجم حكم مباراة البرتغال وأيرلندا بعد طرد رونالدو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:58 م 14/11/2025
كريستيانو رونالدو

طرد كريستيانو رونالدو

أعرب الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، عن غضبه العارم، من الطرد الذي تعرض له البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة بلاده ضد جمهورية أيرلندا.

وفتح بيرس مورجان، النار على الحكم السويدي جلين نيبيرج، الذي أدار مباراة البرتغال وإيرلندا، في تصفيات كأس العالم 2026، وتسبب بطرد النجم البرتغالي.

وشهدت المواجهة البرتغال ضد أيرلندا، أول حالة طرد في تاريخ رونالدو مع منتخب "الملاحين" في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

وجاءت لحظة الطرد في الدقيقة 60، بعد احتكاك بين رونالدو ومدافع منتخب أيرلندا بعيدًا عن الكرة، فقد أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعود لمراجعة اللقطة عبر تقنية الـVAR.

وعقب مشاهدة تلك اللقطة الجدلية عن قرب، قرر الحكم البولندي إلغاء البطاقة الصفراء ومنح الدون بطاقة حمراء مباشرة، ليغادر الملعب وسط اعتراضات واسعة.

بيرس مورجان ينفعل بسبب طرد رونالدو

ونشر مورجان فيديو للحادثة عبر حسابه، وعلّق عليه بعبارة: "من السخيف أن يتم طرد كريستيانو رونالدو بسبب مقاومته لشخص يسحب قميصه".

وأحدثت هذه الواقعة انقسامًا حادًا بين جماهير الكرة، حيث يرى البعض أن الطرد كان مستحقًا وفق اللوائح، وهناك من يعد أن الحكم بالغ في قراره وأضر بالمنتخب البرتغالي ونجمه الأول.

يذكر أن منتخب البرتغال كان قد سقط أمام منتخب أيرلندا (2-0)، أمس الخميس، ليتأجل حسم تأهل فريق كريستيانو رونالدو إلى كأس العالم للجولة الختامية.

المنتخب البرتغالي سيواجه أرمينيا، في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مساء الأحد المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة البرتغال القادمة
تصفيات كأس العالم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال بيرس مورجان طرد رونالدو مباراة البرتغال ضد أيرلندا

