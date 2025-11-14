المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسرع من ميسي وكريستيانو.. رحلة مبابي نحو الهدف رقم 400

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:49 م 14/11/2025
كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا

كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا

واصل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا تألقه مع كتيبة الديوك، بتسجيله ثنائية في الانتصار على حساب أوكرانيا، بنتيجة 4-0، في تصفيات كأس العالم 2026، ليتفوق على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 400 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية، على صعيد الأندية بالإضافة لمنتخب فرنسا.

ونجح مبابي في الوصول لـ 400 هدفًا وهو يبلغ 26 عامًا، وهو الرقم الذي حققه ميسي في سن السابعة والعشرين، بينما كريستيانو رونالدو فعل ذلك في سن الثامنة والعشرين.

وصل لاعب ريال مدريد إلى هدفه رقم 400 بتسجيله هدفين في سن السادسة والعشرين، بينما حققه ليو في سن السابعة والعشرين وكريستيانو رونالدو في سن الثامنة والعشرين.

وجاءت تفاصيل أهداف مبابي الـ400 على النحو التالي: 27 مع موناكو: 256 بقميص باريس سان جيرمان، ثم 62 هدفًا مع ريال مدريد، مقابل 55 هدفًا بقميص منتخب فرنسا.

كما يتفوق مبابي على مهاجمين كبار، في سباق الأسرع وصولًا للهدف رقم 400، مثل هاري كين (30 عامًا و274 يومًا)، وكريم بنزيما (34 عامًا و4 أيام)، وتييري هنري (36 عامًا و30 يومًا).

وصل كيليان إلى هذا الإنجاز في عمر 26 عامًا و328 يومًا، وكسر صيامه التهديفي بعد مباراتين فشل في التسجيل خلالهما، أمام ليفربول ثم رايو فاليكانو.

ويستمر مبابي في صناعة التاريخ مع فرنسا، فهو الآن على بعد خطوات من الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، أوليفييه جيرو، بفارق هدفين فقط.

 

مباراة فرنسا القادمة
رونالدو منتخب فرنسا مبابي

