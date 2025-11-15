المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

بالفوز على لوكسمبورج.. منتخب ألمانيا يقترب من كأس العالم 2026

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:30 ص 15/11/2025
ألمانيا

منتخب ألمانيا

اقترب المنتخب الألماني خطوة إضافية من التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه خارج أرضه على لوكسمبورج 2-0 بالجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

تكفل نيك فولتيماده بتسجيل هدفي منتخب ألمانيا في الدقيقتين 49 و69 من المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

بهذا الفوز رفعت ألمانيا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا التي فازت على أيرلندا الشمالية الثالثة (6 نقاط) بهدف وحيد سجله توماش بوبتشيك (90+1).

ويكفي "المانشافت" التعادل في مباراة الجولة الأخيرة أمام سلوفاكيا من أجل حسم التأهل المباشر، في حين أن الخسارة باللقاء الذي يقام في ألمانيا يوم الإثنين المقبل ستمنح خصمه السلوفاكي بطاقة التأهل وتجبر الألمان على خوض الملحق.

وكانت مباراة الذهاب بين ألمانيا وسلوفاكيا انتهت بفوز الأخيرة على أرضها 2-0.

تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب ألمانيا

