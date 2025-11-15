اقترب المنتخب الألماني خطوة إضافية من التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه خارج أرضه على لوكسمبورج 2-0 بالجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

تكفل نيك فولتيماده بتسجيل هدفي منتخب ألمانيا في الدقيقتين 49 و69 من المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

بهذا الفوز رفعت ألمانيا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا التي فازت على أيرلندا الشمالية الثالثة (6 نقاط) بهدف وحيد سجله توماش بوبتشيك (90+1).

ويكفي "المانشافت" التعادل في مباراة الجولة الأخيرة أمام سلوفاكيا من أجل حسم التأهل المباشر، في حين أن الخسارة باللقاء الذي يقام في ألمانيا يوم الإثنين المقبل ستمنح خصمه السلوفاكي بطاقة التأهل وتجبر الألمان على خوض الملحق.

وكانت مباراة الذهاب بين ألمانيا وسلوفاكيا انتهت بفوز الأخيرة على أرضها 2-0.