أجّل منتخب هولندا تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بسقوطه في فخ التعادل مع نظيره البولندي.

وتعادل منتخب هولندا مع مضيفه البولندي 1-1 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت بولندا البادئة بالتسجيل عبر لاعب الوسط ياكوب كامينسكي في الدقيقة 43.

ورد منتخب هولندا بهدف التعادل عن طريق نجمه ممفيس ديباي في الدقيقة 47.

وعزز منتخب هولندا موقعه في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره البولندي في الوصافة.

وأصبح منتخب هولندا على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث أنه يحتاج للتعادل فقط مع ليتوانيا متذيل المجموعة السابعة، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

في المقابل، تلعب بولندا التي ضمنت خوض الملحق، مع مضيفتها مالطا في اليوم ذاته.