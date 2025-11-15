المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالتعادل مع بولندا.. منتخب هولندا يؤجل تأهله إلى مونديال 2026

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:46 ص 15/11/2025
احتفال لاعبو منتخب هولندا بهدف جاكبو أمام إسبانيا

منتخب هولندا

أجّل منتخب هولندا تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بسقوطه في فخ التعادل مع نظيره البولندي.

وتعادل منتخب هولندا مع مضيفه البولندي 1-1 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت بولندا البادئة بالتسجيل عبر لاعب الوسط ياكوب كامينسكي في الدقيقة 43.

ورد منتخب هولندا بهدف التعادل عن طريق نجمه ممفيس ديباي في الدقيقة 47.

وعزز منتخب هولندا موقعه في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره البولندي في الوصافة.

وأصبح منتخب هولندا على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث أنه يحتاج للتعادل فقط مع ليتوانيا متذيل المجموعة السابعة، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

في المقابل، تلعب بولندا التي ضمنت خوض الملحق، مع مضيفتها مالطا في اليوم ذاته.

تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب هولندا

