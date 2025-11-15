استقر الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا، بقيادة لويس دي لا فوينتي، على استبعاد ثلاثي من قائمة الفريق التي ستواجه جورجيا، اليوم السبت، وذلك ضمن تصفيات قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره جورجيا ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وينطلق اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثلاثي خارج قائمة منتخب إسبانيا

استبعد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، ثلاثي من قائمة الفريق لمباراة جورجيا، التي ستجري ضمن التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم.

وجاء على قمة المستبعدين دين هويسن، مدافع ريال مدريد، والثنائي سامي أوموروديون أجيهوا وخورخي دي فروتوس، وكان قد انضم الأخير للقائمة من أجل تعويض غياب لامين يامال.

ونشر الموقع الرسمي لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين لمواجهة جورجيا والتي شهدت غياب الثلاثي هويسن وأموروديون وخورخي، وجاءت الأسماء المتواجدة كالتالي:

- دافيد رايا (1)

- باريوس (2)

- غريمالدو (3)

- فيفيان (4)

- ماركوس يورينتي (5)

- ميرينو (6)

- فيران (7)

- فابيان (8)

- بورخا إجليسياس (9)

- داني أولمو (10)

- ييريمي (11)

- بيدرو بورو (12)

- ريميرو (13)

- لابورت (14)

- كوبارسي (15)

- أليكس باينا (16)

- فورنالس (17)

- زوبيميندي (18)

- فيرمين (19)

- ألييش جارسيا (20)

- أويارزابال (21)

- كوكوريا (22)

- أوناي سيمون (23)