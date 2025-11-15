المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

على رأسهم هويسن.. منتخب إسبانيا يستبعد ثلاثي من قائمته لمواجهة جورجيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:28 ص 15/11/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا، بقيادة لويس دي لا فوينتي، على استبعاد ثلاثي من قائمة الفريق التي ستواجه جورجيا، اليوم السبت، وذلك ضمن تصفيات قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره جورجيا ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وينطلق اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثلاثي خارج قائمة منتخب إسبانيا 

استبعد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، ثلاثي من قائمة الفريق لمباراة جورجيا، التي ستجري ضمن التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم.

وجاء على قمة المستبعدين دين هويسن، مدافع ريال مدريد، والثنائي سامي أوموروديون أجيهوا وخورخي دي فروتوس، وكان قد انضم الأخير للقائمة من أجل تعويض غياب لامين يامال. الأخير قد انضم للقائمة في اللحظة الأخيرة لتعويض غياب لامين يامال.

ونشر الموقع الرسمي لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين لمواجهة جورجيا والتي شهدت غياب الثلاثي هويسن وأموروديون وخورخي، وجاءت الأسماء المتواجدة كالتالي:

- دافيد رايا (1)

- باريوس (2)

- غريمالدو (3)

- فيفيان (4)

- ماركوس يورينتي (5)

- ميرينو (6)

- فيران (7)

- فابيان (8)

- بورخا إجليسياس (9)

- داني أولمو (10)

- ييريمي (11)

- بيدرو بورو (12)

- ريميرو (13)

- لابورت (14)

- كوبارسي (15)

- أليكس باينا (16)

- فورنالس (17)

- زوبيميندي (18)

- فيرمين (19)

- ألييش جارسيا (20)

- أويارزابال (21)

- كوكوريا (22)

- أوناي سيمون (23)

 

مباراة إسبانيا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب إسبانيا منتخب جورجيا دين هويسن

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

