المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الاتحاد البرتغالي يضغط لتخفيض عقوبة رونالدو قبل كأس العالم

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

01:59 م 15/11/2025
كريستيانو رونالدو

طرد رونالدو

أكد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يستعد لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتجنب إيقاف كريستيانو رونالدو لثلاث مباريات.

ويحاول الاتحاد البرتغالي الطعن ضد عقوبة رونالدو، بعد الطرد، من أجل ضمان مشاركة اللاعب في انطلاقة كأس العالم 2026 في حال تأهل "الملاحين" مباشرةً.

وتعرض كريستيانو للطرد، خلال مباراة البرتغال ضد أيرلندا، بعد احتكاك مع مدافع منتخب أيرلندا بعيدًا عن الكرة، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعدلها إلى الحمراء لاحقًا، بعد العودة لتقنية الـVAR.

اتحاد البرتغال يضغط لتخفيض عقوبة رونالدو

وقال روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أرمينيا: "رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا يشارك بشكل مباشر في هذه عملية الدفاع عن رونالدو".

وأضاف: "نعتمد على ثلاث نقاط رئيسية، أولها أجواء ما قبل المباراة التي اشعلها المدرب الأيرلندي، والذي اتهم كريستيانو رونالدو بالتأثير على التحكيم في المباراة السابقة بين الفريقين".

وتابع: "تصريحات مدرب أيرلندا تسببت في مزيد من التوتر وتبادل للكلمات بعد الطرد في دبلن، إلى جانب السياق التنافسي المعتاد، والذي يُبرز تعرض رونالدو للعرقلة والتقييد بشكل متكرر داخل منطقة الجزاء".

وواصل: "عدم وجود سوابق تأديبية في مسيرة الدون مع منتخب البرتغال، حيث كان هذا أول طرد لـ كريستيانو دوليًا، بعد 226 مباراة".

وأكمل: "بعد المباراة يمر اللاعب بفترة صعبة لأن مشاعره قد تكون غامضة، رأيت رد فعله تجاه الاستفزاز، بدأ ذلك منذ بداية المباراة في كل هجمة داخل منطقة الجزاء".

وزاد مدرب البرتغال: "قد يسقط آخرون أرضًا ويطالبون بركلة جزاء إنه ليس فعلًا عنيفًا ولا بطاقة حمراء بسبب العنف بل رد فعل على استفزاز".

واختتم: "علينا أن نحاول عرض القضية والتحضير جيدًا أعتقد أن فرض إيقاف طويل سيكون ظلمًا كبيرًا للاعب".

مباراة البرتغال القادمة
كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026 طرد رونالدو روبرنو مارتينيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026