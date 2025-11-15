أكد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يستعد لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتجنب إيقاف كريستيانو رونالدو لثلاث مباريات.

ويحاول الاتحاد البرتغالي الطعن ضد عقوبة رونالدو، بعد الطرد، من أجل ضمان مشاركة اللاعب في انطلاقة كأس العالم 2026 في حال تأهل "الملاحين" مباشرةً.

وتعرض كريستيانو للطرد، خلال مباراة البرتغال ضد أيرلندا، بعد احتكاك مع مدافع منتخب أيرلندا بعيدًا عن الكرة، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعدلها إلى الحمراء لاحقًا، بعد العودة لتقنية الـVAR.

اتحاد البرتغال يضغط لتخفيض عقوبة رونالدو

وقال روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أرمينيا: "رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا يشارك بشكل مباشر في هذه عملية الدفاع عن رونالدو".

وأضاف: "نعتمد على ثلاث نقاط رئيسية، أولها أجواء ما قبل المباراة التي اشعلها المدرب الأيرلندي، والذي اتهم كريستيانو رونالدو بالتأثير على التحكيم في المباراة السابقة بين الفريقين".

وتابع: "تصريحات مدرب أيرلندا تسببت في مزيد من التوتر وتبادل للكلمات بعد الطرد في دبلن، إلى جانب السياق التنافسي المعتاد، والذي يُبرز تعرض رونالدو للعرقلة والتقييد بشكل متكرر داخل منطقة الجزاء".

وواصل: "عدم وجود سوابق تأديبية في مسيرة الدون مع منتخب البرتغال، حيث كان هذا أول طرد لـ كريستيانو دوليًا، بعد 226 مباراة".

وأكمل: "بعد المباراة يمر اللاعب بفترة صعبة لأن مشاعره قد تكون غامضة، رأيت رد فعله تجاه الاستفزاز، بدأ ذلك منذ بداية المباراة في كل هجمة داخل منطقة الجزاء".

وزاد مدرب البرتغال: "قد يسقط آخرون أرضًا ويطالبون بركلة جزاء إنه ليس فعلًا عنيفًا ولا بطاقة حمراء بسبب العنف بل رد فعل على استفزاز".

واختتم: "علينا أن نحاول عرض القضية والتحضير جيدًا أعتقد أن فرض إيقاف طويل سيكون ظلمًا كبيرًا للاعب".