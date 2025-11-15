المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

1 0
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

كالافيوري يغادر معسكر إيطاليا ويعود إلى أرسنال قبل مواجهة توتنهام

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:05 م 15/11/2025
كالافيوري

المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري

اضطر المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري إلى الانسحاب من معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ليعود إلى ناديه أرسنال استعدادًا لديربي شمال لندن أمام توتنهام الأسبوع المقبل.

كالافيوري يربك حسابات جاتوزو

وكان كالافيوري ضمن قائمة المدرب جينارو جاتوزو التي ضمّت 27 لاعبًا لمباراتي مولدوفا والنرويج خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إلا أن اللاعب عانى من تراجع في لياقته البدنية خلال تجمع المنتخب في كوفيرتشانو هذا الأسبوع.

وخاض مدافع بولونيا السابق تدريبات فردية في بداية الأسبوع، وغاب عن فوز إيطاليا على مولدوفا (2-0) يوم الخميس، مع بقاء الأمل في تجهيزه لموقعة النرويج.

لكن جاتوزو أكد في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، السبت، أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا قبل الموعد المحدد لاستكمال برنامجه العلاجي داخل ناديه.

ويأتي خروج كالافيوري من القائمة لينضم إلى الثنائي مويس كين ونيكولو كامبياجي، اللذين انسحبا أيضًا من معسكر المنتخب خلال الأسبوع ذاته.

للاطلاع على نتائج التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، اضغط هنا.

تصفيات كأس العالم أرسنال منتخب إيطاليا كالافيوري جينارو جاتوزو إصابة كالافيوري

