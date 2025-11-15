اضطر المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري إلى الانسحاب من معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ليعود إلى ناديه أرسنال استعدادًا لديربي شمال لندن أمام توتنهام الأسبوع المقبل.

كالافيوري يربك حسابات جاتوزو

وكان كالافيوري ضمن قائمة المدرب جينارو جاتوزو التي ضمّت 27 لاعبًا لمباراتي مولدوفا والنرويج خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إلا أن اللاعب عانى من تراجع في لياقته البدنية خلال تجمع المنتخب في كوفيرتشانو هذا الأسبوع.

وخاض مدافع بولونيا السابق تدريبات فردية في بداية الأسبوع، وغاب عن فوز إيطاليا على مولدوفا (2-0) يوم الخميس، مع بقاء الأمل في تجهيزه لموقعة النرويج.

لكن جاتوزو أكد في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، السبت، أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا قبل الموعد المحدد لاستكمال برنامجه العلاجي داخل ناديه.

ويأتي خروج كالافيوري من القائمة لينضم إلى الثنائي مويس كين ونيكولو كامبياجي، اللذين انسحبا أيضًا من معسكر المنتخب خلال الأسبوع ذاته.