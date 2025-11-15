عاد إلى آرسنال.. كالافيوري يغادر معسكر منتخب إيطاليا

تأكد غياب المدافع ريكاردو كالافيوري، لاعب آرسنال ومنتخب إيطاليا، عن صفوف الآزوري خلال مبارة الفريق أمام النرويج، والتي ستجري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره النرويج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويقام اللقاء غدًا الأحد في العاشرة إلا ربع مساءً.

كالافيوري يغيب عن منتخب إيطاليا

غادر ريكاردو كالافيوري، معسكر منتخب إيطاليا، وتقرر أن يعود اللاعب إلى لندن من أجل الالتحاق بفريقه آرسنال، بعد تأكد غيابه عن مواجهة النرويج.

وقال جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، عن غياب كالافيوري: "لقد حاول أن يكون جاهزًا، لكنه لا يستطيع أن يضغط على نفسه الآن".

كان قد تدرب كالافيوري بشكل منفرد خلال الأسبوع، ولم يشارك اللاعب في فوز إيطاليا أمام مولدوفا بثنائية نظيفة يوم الخميس الماضي.

وأبلغ منتخب إيطاليا، الطاقم الطبي في آرسنال بحالة كالافيوري، ومن المتوقع عدم وجود مشكلة كبيرة أو إصابة خطيرة.