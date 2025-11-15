لا يزال مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ليفربول معلقًا في الهواء مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تربطه بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الذي يبحث عن دعم دفاعي جديد خلال الصيف المقبل.

ويستعد المنتخب الفرنسي لاختتام مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 عندما يواجه أذربيجان، الأحد، في لقاء شكلي بعد ضمان التأهل إثر الفوز الكبير على أوكرانيا (4-0).

ومن المتوقع أن يمنح ديدييه ديشامب الفرصة لعدد من اللاعبين، بينهم كوناتي الذي ينافس ويليام ساليبا ودايوت أوباميكانو على مركز أساسي في الخط الخلفي.

غموض حول مستقبله مع ليفربول

وينتهي عقد كوناتي، البالغ 26 عامًا، مع ليفربول نهاية الموسم، فيما تتزايد التكهنات حول رغبة ريال مدريد في ضمه، مستفيدًا من وضعه التعاقدي واحتمالية رحيله مجانًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استعداد اللاعب لفتح صفحة جديدة خارج "أنفيلد".

وخلال المؤتمر الصحفي السبت، رفض كوناتي الكشف عن نواياه، مؤكدًا أن المفاوضات لا تزال جارية بين إدارة ليفربول ووكلائه.

وقال المدافع الفرنسي: "قرأت الكثير في الصحافة، مثل أن ليفربول قدّم لي عرضًا جديدًا، لا أعرف مصدر ذلك، وكلائي يواصلون مناقشاتهم مع ليفربول، وآمل أن يُحسم قراري قريبًا لأتمكن من الإعلان عنه".

منافسة فرنسية في طريق مدريد

وتزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة لكوناتي، بعدما كشفت تقارير footmercato عن وجود اتفاق شفهي بين ريال مدريد ودايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ، الذي ينتهي عقده هو الآخر في يونيو المقبل.

وتعتبر إدارة النادي الملكي أن أوباميكانو خيار مثالي، نظرًا لخبرته ووضعه كلاعب حر، مما قد يقلل من فرص كوناتي في الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".