"دفع الثمن غاليًا".. برونو فيرنانديز يعلق على طرد رونالدو مع البرتغال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:01 م 15/11/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

أكد برونو فيرنانديز، نجم وسط منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد، أن زميله كريستيانو رونالدو، قد دفع الثمن غاليًا، بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف، إثر الطرد أمام أيرلندا.

وتعرض كريستيانو للطرد، بعد احتكاكه مع مدافع منتخب أيرلندا بعيدًا عن الكرة، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعدلها إلى الحمراء لاحقًا، بعد العودة لتقنية الـVAR.

ويلتقي منتخب البرتغال مع أرمينيا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ماذا قال برونو فيرنانديز عن طرد رونالدو؟

وقال برونو فيرنانديز، خلال المؤتمر الصحفي: "الطرد أمر عادي في كرة القدم، لحظة تعرّض فيها كريستيانو لرد فعل كلّفه غاليًا وأمر يعلم أنه لم يكن يريده وحدث بالفعل يعلم أنه ارتكب خطأ".

وأضاف نجم خط الوسط: "لن يستطيع رونالدو مساعدتنا غدًا أمام أرمينيا، لكن هذا لا يُغيّر حقيقة أننا، حتى قبل الطرد كنا متأخرين في النتيجة".

وواصل: "من الواضح أن طرد رونالدو صعّب علينا الأمور، لأننا كنا بعشرة لاعبين فقط، ولم يكن لدينا لاعب قادر على التسجيل في أي لحظة".

وتابع: "هدف البرتغال هو الفوز، وهذا لا يتغير تبعاً للمباريات أو اللحظات، إننا نريد الفوز بكأس العالم، هو حلم جميع البرتغاليين كما كان حلم الفوز باليورو".

ويحاول الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الطعن ضد عقوبة رونالدو، بعد الطرد، بحيث ألا تتجاوز مباراة واحدة، لضمان مشاركة اللاعب في انطلاقة كأس العالم 2026.

وتخوض البرتغال، غدًا الأحد، مباراة هامة وحاسمة يجب أن تفوز فيها على أرمينيا، من أجل التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مباراة البرتغال القادمة
تصفيات كأس العالم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026 برونو فيرنانديز

