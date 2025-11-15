المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

1 1
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

0 0
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لحسم التأهل لكأس العالم 2026.. تشكيل منتخب إسبانيا ضد جورجيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:03 م 15/11/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيلة الرسمية لمواجهة جورجيا والمقرر إقامتها، اليوم السبت، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفًا على جورجيا في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويستطيع المنتخب الإسباني اليوم ضمان تأهله إلى كأس العالم 2026 إذا انتصر على جورجيا، على أمل ألا تفوز تركيا على بلغاريا في نفس المجموعة.

وتختتم إسبانيا مشوارها في دور المجموعات ضد تركيا يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

خط الوسط: زوبيمندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو

خط الهجوم: أويارزابال، أليكس باينا، فيران توريس

ويدخل منتخب جورجيا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جوتشوليشفيلي، لوكا لوكوشفيلي، سابا جوجليتشيدز، ماموتشاشفيلي

خط الوسط: لوري تاباتادزه، ميكفابيشفيلي، كيتيشفيلي

خط الهجوم: دافيتاشفيلي، زيفزيفادزي، كفاراتسخيليا

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 12 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط على تركيا، بينما تمتلك جورجيا 3 نقاط، وتحتل بلغاريا المركز الرابع بدون نقاط.

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم توريس جورجيا منتخب إسبانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
جورجيا

جورجيا

- -
إسبانيا

إسبانيا

2

تشكيل جورجيا حراسة المرمى: مامارداشفيلي خط الدفاع: جوتشوليشفيلي، لوكا لوكوشفيلي، سابا جوجليتشيدز، ماموتشاشفيلي خط الوسط: لوري تاباتادزه، ميكفابيشفيلي، كيتيشفيلي خط الهجوم: دافيتاشفيلي، زيفزيفادزي، كفاراتسخيليا

تفاصيل المباراة