أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيلة الرسمية لمواجهة جورجيا والمقرر إقامتها، اليوم السبت، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفًا على جورجيا في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويستطيع المنتخب الإسباني اليوم ضمان تأهله إلى كأس العالم 2026 إذا انتصر على جورجيا، على أمل ألا تفوز تركيا على بلغاريا في نفس المجموعة.

وتختتم إسبانيا مشوارها في دور المجموعات ضد تركيا يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا

خط الوسط: زوبيمندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو

خط الهجوم: أويارزابال، أليكس باينا، فيران توريس

ويدخل منتخب جورجيا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جوتشوليشفيلي، لوكا لوكوشفيلي، سابا جوجليتشيدز، ماموتشاشفيلي

خط الوسط: لوري تاباتادزه، ميكفابيشفيلي، كيتيشفيلي

خط الهجوم: دافيتاشفيلي، زيفزيفادزي، كفاراتسخيليا

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 12 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط على تركيا، بينما تمتلك جورجيا 3 نقاط، وتحتل بلغاريا المركز الرابع بدون نقاط.

