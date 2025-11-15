سقط منتخب بلجيكا في فخ التعادل الإيجابي، أمام نظيره منتخب كازاخستان، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب آستانا أرينا، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاجئ منتخب كازاخستان ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة، عن طريق لاعبه الواعد داستان ساتباييف، بتسديدة أرضية خدعت الحارس ماتز سيلس.

وأدرك منتخب بلجيكا التعادل برأسية هانز فاناكين، بعد كرة عرضية من تيموثي كاستانيي.

وأكمل منتخب كازاخستان اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 79، عقب طرد إسلام تشيسنوكوف، بعد تدخل عنيف على جيريمي دوكو، حيث منحه الحكم البطاقة الحمراء عقب العودة لتقنية الفيديو.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة، يتربع بها صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة، بينما وصل رصيد منتخب كازاخستان إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

وتأجل حسم تأهل المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم بشكل مباشر، حتى منافسات الجولة الأخيرة، التي سيلتقي فيها مع ليشتنشتاين، بينما يواجه منتخب مقدونيا الشمالية الوصيف منافسه منتخب ويلز.