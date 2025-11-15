مدرب السويد: إيزاك ليس في كامل لياقته

أكد جراهام بوتر المدير الفني لمنتخب السويد، أن ألكسندر إيزاك مهاجم المنتخب، ولاعب ليفربول، ليس في كامل جاهزيته.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة سويسرا، مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان إيزاك قد تعرض لإصابة في مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، وغاب لمدة 3 أسابيع، قبل أن يعود على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وقال بوتر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إيزاك أمضى أسبوعًا جيدًا، وهو متاح للمشاركة. لكن علينا أن نتعامل معه بذكاء لأنه غائب منذ فترة".

وأضاف مدرب وست هام السابق: "ليس مستعدًا لخوض مباراتين كاملتين، علينا أن ننتظر حتى الغد لنرى".

ويعاني إيزاك من بدايته الضعيفة مع ليفربول هذا الموسم، بعد الانضمام إلى الريدز في الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد.

وانضم إيزاك إلى ليفربول في صفقة كبرى بلغت قيمتها 125 مليون إسترليني.

وسجل إيزاك هدفًا واحدًا وصنع آخر مع ليفربول هذا الموسم في 8 مباريات.