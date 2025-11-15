"من يدري".. كانتي يلمح للعودة إلى الدوري الفرنسي

رد النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، على إمكانية عودته إلى الدوري الفرنسي بعد انتهاء الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير فرنسية سابقة، يسعى نادي باريس سان جيرمان لتعزيز صفوفه بضم كانتي مع اقتراب انتهاء عقده في يونيو 2026.

وأثبت كانتي، البالغ من العمر 34 عامًا، خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي أمام أوكرانيا، أنه لا يزال يمتلك القدرات البدنية والفنية.

واستطاع منتخب فرنسا، متصدر المجموعة الرابعة بـ13 نقطة، والذي تأهل رسميًا إلى نهائيات المونديال، تحقيق فوزًا عريضًا على أوكرانيا، برباعية نظيفة، أمس الجمعة.

ويملك كانتي خبرة دولية واسعة، حيث شارك في 65 مباراة، سجل خلالهم هدفين.

كانتي يتحدث عن إمكانية عودته للدوري الفرنسي

وقال كانتي في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "نحن نركز على الموسم الحالي مع الاتحاد، سنرى ما سيحدث لاحقًا، نريد استغلال السنوات القادمة بأفضل شكل، آمل أن يكون عامًا ناجحًا بكل المقاييس".

وعند سؤاله عن إمكانية العودة إلى الدوري الفرنسي، أجاب مبتسمًا كالمعتاد: "من يدري"، أيضًا حين ضغط الصحفي بسؤال مباشر عن احتمالية انتقاله لباريس سان جيرمان، كرر اللاعب: "من يدري".