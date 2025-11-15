المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رغم استبعاد سيسكو.. جراديشار على مقاعد بدلاء سلوفينيا أمام كوسوفو بتصفيات كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:00 م 15/11/2025
جراديشار

جراديشار

يجلس نييتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، على مقاعد بدلاء منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تفصيات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من استبعاد بنجامين سيسكو من معسكر منتخب سلوفينيا خلال المعسكر الحالي، إلا أن ماتياج كيك مدرب المنتخب قرر إبقاء جراديشار على مقاعد البدلاء.

وانضم جراديشار إلى منتخب سلوفينيا، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، لكن المنتخب لم يصدر أي بيان حول إصابته.

ويملك جراديشار مباراتين دوليتين فقط مع المنتخب السلوفيني، الأولى في يناير 2024 ضد الولايات المتحدة، حيث سجل هدفًا وديًا، والأخيرة في أكتوبر الماضي 2025 أمام كوسوفو.

ويحتل منتخب سلوفينيا حاليا المركز الثالث في المجموعة الثانية بثلاث نقاط، وتتصدرها سويسرا بعشر نقاط، ثم كوسوفو بسبع نقاط، والسويد، التي ستكون آخر منافس للمنتخب السلوفيني في هذه التصفيات يوم الثلاثاء في ستوكهولم، برصيد نقطة واحدة.

الأهلي سلوفينيا كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 جراديشار

تشكيل السويد: حراسة المرمى: فيكتور. خط الدفاع: هولم - جوستاف - هين - سفينسون. خط الوسط: ألكسندر - كارلستورم - ياسين عياري - إيلانجا. خط الهجوم: نيجرين - سفانبيرج.

تفاصيل المباراة