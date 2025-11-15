يجلس نييتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، على مقاعد بدلاء منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تفصيات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من استبعاد بنجامين سيسكو من معسكر منتخب سلوفينيا خلال المعسكر الحالي، إلا أن ماتياج كيك مدرب المنتخب قرر إبقاء جراديشار على مقاعد البدلاء.

وانضم جراديشار إلى منتخب سلوفينيا، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، لكن المنتخب لم يصدر أي بيان حول إصابته.

ويملك جراديشار مباراتين دوليتين فقط مع المنتخب السلوفيني، الأولى في يناير 2024 ضد الولايات المتحدة، حيث سجل هدفًا وديًا، والأخيرة في أكتوبر الماضي 2025 أمام كوسوفو.

ويحتل منتخب سلوفينيا حاليا المركز الثالث في المجموعة الثانية بثلاث نقاط، وتتصدرها سويسرا بعشر نقاط، ثم كوسوفو بسبع نقاط، والسويد، التي ستكون آخر منافس للمنتخب السلوفيني في هذه التصفيات يوم الثلاثاء في ستوكهولم، برصيد نقطة واحدة.