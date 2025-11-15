حقق منتخب إسبانيا فوزًا كاسحًا على جورجيا بنتيجة 4-0، اليوم السبت، ليقترب اللا روخا من التأهل إلى كأس العالم 2026.

وحل منتخب إسبانيا ضيفًا على جورجيا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تشكيل مباراة إسبانيا وجورجيا

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بتشكيلة مكونة من: "أوناي سيمون، بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا، زوبيمندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، أويارزابال، أليكس باينا، فيران توريس".

وجاء تشكيل جورجيا كالتالي: "مامارداشفيلي، جوتشوليشفيلي، لوكا لوكوشفيلي، سابا جوجليتشيدز، ماموتشاشفيلي، لوري تاباتادزه، ميكفابيشفيلي، كيتيشفيلي، دافيتاشفيلي، زيفزيفادزي، كفاراتسخيليا".

شهدت الدقيقة 9 ذهاب حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لمراجعة أحقية إسبانيا في ضربة جزاء.

وقرر الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح إسبانيا بعد أن اصطدمت الكرة في يد مدافع جورجيا.

ونجح أويارزابال أن يسجل ضربة الجزاء ببراعة على يسار حارس جورجيا إلى داخل الشباك، لتتقدم إسبانيا بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 22، عززت إسبانيا تقدمها بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مارتن زوبيمندي، لتصبح النتيجة 2-0.

واستمرت أفضلية الإسبان بعدما تقدموا بالهدف الثالث في الدقيقة 35 بعد تمريرة من أويارزابال إلى فيران توريس الذي سدد الكرة في شباك جورجيا، لتصبح النتيجة 3-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم إسبانيا على جورجيا بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الدقيقة 63 أرسل فيران توريس عرضية إلى داخل منطقة جزاء جورجيا، وقابلها ميكيل أويارزابال بضربة رأسية قوية إلى داخل الشباك، ليتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 4-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز إسبانيا على جورجيا برباعية دون رد.

منتخب إسبانيا على أعتاب التأهل لمونديال 2026

لم يضمن منتخب إسبانيا بشكل رسمي التأهل إلى كأس العالم 2026 بسبب فوز تركيا على بلغاريا بنتيجة 2-0، اليوم السبت.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، ويليها تركيا بـ12 نقطة.

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

ويتبقى جولة أخيرة أمام إسبانيا ستكون ضد المنافس المباشر تركيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويعد الأمر محسوما بالنسبة للمنتخب الإسباني، حيث يحتاج لنقطة واحدة أمام تركيا لحسم التأهل بشكل رسمي.

علمًا أنه إذا تساوى منتخبان في عدد النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة إسبانيا قبل لقاء تركيا.