"الخسارة 6-0" ضمن 3 سيناريوهات.. كيف تتأهل إسبانيا لكأس العالم 2026؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:41 م 15/11/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

يواصل منتخب إسبانيا التحليق نحو كأس العالم 2026 بعد الفوز الكاسح الذي حققه على جورجيا بنتيجة 4-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة جورجيا ضد إسبانيا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأصبح تأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بعد الفوز على جورجيا.

ولا يتبقى أمام إسبانيا سوى جولة أخيرة ستكون ضد المنافس المباشر (تركيا) والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

منتخب إسبانيا يضع قدمًا في كأس العالم 2026 باكتساح جورجيا

موقف مجموعة إسبانيا في تصفيات كأس العالم

1- إسبانيا.. 15 نقطة (سجلت 19 هدفا ولم تستقبل أي أهداف)

2- تركيا.. 12 نقطة (سجلت 15 هدفا واستقبلت 10)

3- جورجيا.. 3 نقاط

4-.. بلغاريا.. بدون نقاط.

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

كيف تتأهل إسبانيا إلى كأس العالم أمام تركيا؟

- فوز إسبانيا على تركيا يحسم تأهلها رسميًا إلى كأس العالم 2026.

- التعادل أيضًا يقود منتخب إسبانيا إلى كأس العالم.

- الخسارة بـ 6 أهداف أمام تركيا أيضًا تؤهل إسبانيا إلى مونديال 2026.

وإذا افترضنا أن تركيا ستفوز بنتيجة 6-0 أو بفارق 6 أهداف، سيصبح فارق الأهداف أيضًا في صالح إسبانيا.

ووفقًا لهذه الحالة سيكون منتخب إسبانيا 15 نقطة، سجل 19 واستقبل 6 أي أن الفارق 13 هدفا، وتركيا 15 نقطة، سجل 21 واستقبل 10 أي أن الفارق سيكون 11 هدفا.

- الحالة الوحيدة التي تؤهل تركيا إلى كأس العالم مباشرة هي أن تفوز بفارق 7 أهداف أمام إسبانيا.

اسبانيا إسبانيا منتخب اسبانيا منتخب إسبانيا جورجيا ضد إسبانيا تصفيات كأس العالم 2026

