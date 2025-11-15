المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رقم قياسي لمنتخب إسبانيا.. دي لا فوينتي يحطم إنجاز ديل بوسكي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:07 م 15/11/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخه بعد الفوز على جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وفازت إسبانيا على جورجيا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأصبح تأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بعد الفوز على جورجيا.

ولا يتبقى أمام إسبانيا سوى جولة أخيرة ستكون ضد المنافس المباشر (تركيا) والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

منتخب إسبانيا يضع قدمًا في كأس العالم 2026 باكتساح جورجيا

ولم يُهزم منتخب إسبانيا تحت قيادة مدربه الحالي لويس دي لا فوينتي في 30 مباراة متتالية وهو رقم قياسي جديد.

وكان أفضل رقم للإسبان هو 29 مباراة متتالية بين عامي 2010 و2013 تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي.

وحقق منتخب إسبانيا 27 فوزًا و3 تعادلات في آخر 30 مباراة.

تصفيات كأس العالم 2026

