انضم فيران توريس مهاجم نادي برشلونة لقائمة أفضل 10 هدافين لمنتخب إسبانيا بعدما هز شباك جورجيا، اليوم السبت، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل توريس هدفا في فوز إسبانيا على جورجيا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فيران توريس اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب إسبانيا.

وأضافت أن فيران توريس سجل هدفه رقم 23 في 52 مباراة دولية، ليتساوى مع راموس وألفريدو دي ستيفانو في قائمة هدافي إسبانيا التاريخيين.

منتخب إسبانيا يضع قدمًا في كأس العالم 2026 باكتساح جورجيا

منتخب إسبانيا على أعتاب التأهل لمونديال 2026

أصبح تأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بعد الفوز على جورجيا.

ولا يتبقى أمام إسبانيا سوى جولة أخيرة ستكون ضد المنافس المباشر (تركيا) والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، ويليها تركيا بـ12 نقطة.

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا