كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

2 1
21:45
السويد

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 2
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 2
21:45
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
اليونان

اليونان

3 2
21:45
إسكتلندا

إسكتلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

تساوى مع راموس ودي ستيفانو.. فيران توريس ينضم لقائمة تاريخية في إسبانيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:31 م 15/11/2025
فيران توريس

فيران توريس - منتخب إسبانيا

انضم فيران توريس مهاجم نادي برشلونة لقائمة أفضل 10 هدافين لمنتخب إسبانيا بعدما هز شباك جورجيا، اليوم السبت، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل توريس هدفا في فوز إسبانيا على جورجيا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فيران توريس اقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب إسبانيا.

وأضافت أن فيران توريس سجل هدفه رقم 23 في 52 مباراة دولية، ليتساوى مع راموس وألفريدو دي ستيفانو في قائمة هدافي إسبانيا التاريخيين.

منتخب إسبانيا يضع قدمًا في كأس العالم 2026 باكتساح جورجيا

منتخب إسبانيا على أعتاب التأهل لمونديال 2026

أصبح تأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بعد الفوز على جورجيا.

ولا يتبقى أمام إسبانيا سوى جولة أخيرة ستكون ضد المنافس المباشر (تركيا) والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، ويليها تركيا بـ12 نقطة.

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

  

اسبانيا إسبانيا راموس منتخب اسبانيا لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا فيران توريس تصفيات كأس العالم 2026 جورجيا ضد إسبانيا دي ستيفانو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
سويسرا

سويسرا

2 1
السويد

السويد

67

تشتيت وابعاد من دفاع السويد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة