خطوة نحو المونديال.. سويسرا تسحق السويد برباعية في تصفيات كأس العالم

كتب - مصطفى جمال

11:46 م 15/11/2025
احتفال لاعبو سويسرا خلال مواجهة السويد

حقق منتخب سويسرًا فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه السويد، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب جنيف، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب سويسرا بأقدام مهاجمه بريل إيمبولو، في الدقيقة 13، قبل أن يدرك المنتخب السويدي التعادل في الدقيقة 33 بأقدام بنجامين نجرين.

واستغل إيمبولو خطأ فادحًا من مدافع السويد، ليقطع الكرة قبل الحارس، ويتحصل على ركلة جزاء، سجلها تشاكا بنجاح في الدقيقة 60.

ووسع دان ندوي التقدم لصالح منتخب سويسرا بالهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم البديل يوهان مانزامبي الرباعية في الدقيقة 94.

ورفع منتخب سويسرا رصيده بهذا الانتصار إلى 13 نقطة، ليقترب من الصعود بشكل رسمي لنهائيات المونديال.

وتأجل حسم صعود سويسرا بشكل رسمي، للجولة الأخيرة حينما يلتقي منافسه منتخب كوسوفو، الذي ضمن على الأقل بطاقة الملحق، بعد فوزه على سلوفينيا بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

ويتفوق منتخب سويسرا بفارق الأهداف، حيث سجل 13 هدفًا وسكن مرماه هدف وحيد (+12)، بينما سجل منتخب كوسوفو 5 أهداف واستقبل 4 (+1).

تصفيات كأس العالم منتخب السويد منتخب سويسرا

