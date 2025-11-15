المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تخسر أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:30 ص 16/11/2025
جراديشار

جراديشار

شارك نييتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، في خسارة منتخبه سلوفينيا أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2026.

وخسر منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو بنتيجة 2-0، في المبارا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك جراديشار كبديل مع منتخب سلوفينيا، حيث دخل في الدقيقة 62 من المباراة.

وعلى الرغم من استبعاد بنجامين سيسكو من معسكر منتخب سلوفينيا خلال المعسكر الحالي، إلا أن ماتياج كيك مدرب المنتخب قرر إبقاء جراديشار على مقاعد البدلاء.

وانضم جراديشار إلى منتخب سلوفينيا، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، لكن المنتخب لم يصدر أي بيان حول إصابته.

ويملك جراديشار مباراتين دوليتين فقط مع المنتخب السلوفيني، الأولى في يناير 2024 ضد الولايات المتحدة، حيث سجل هدفًا وديًا، والأخيرة في أكتوبر الماضي 2025 أمام كوسوفو.
وتبددت آمال منتخب سلوفينيا في الحصول على بطاقة الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتجمد رصيد سلوفينيا عند النقطة 3 في المركز الثالث، بينما رفع منتخب كوسوفو رصيده من النقاط إلى 10 في المركز الثاني.

 

تصفيات كأس العالم سلوفينيا كأس العالم 2026 جراديشار

