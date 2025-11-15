قطع منتخب النمسا خطوة هائلة في رحلة التأهل إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، بفضل فوزه المثير على مضيفه القبرصي بهدفين دون رد، مساء السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثامنة.

وسجل منتخب النمسا انتصاره السادس مقابل هزيمة واحدة فيما منيت قبرص بالهزيمة الرابعة مقابل انتصارين وتعادلين.

وتقمص ماركو أرناوتوفيتش مهاجم ريد ستار بلجراد الصربي دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز للنمسا، حيث افتتح التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز منتخب البوسنة والهرسك على ضيفه رومانيا 3/1.

ورفع المنتخب البوسني رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطتين خلف منتخب النمسا المتصدر، قبل لقاءهما الحاسم في الجولة المقبلة والأخيرة من التصفيات.

وتقدم المنتخب الروماني في الدقيقة 17 عن طريق دانييل بيرلجا، قبل أن يدرك المنتخب البوسني التعادل عن طريق إدين دزيكو في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 79 سجل إسمير باجراكتاريفيتش الهدف الثاني للمنتخب البوسني، فيما أضاف هاريس تاباكوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي إطار منافسات المجموعة الثالثة، تلقى منتخب إسكتلندا أول هزيمة على مستوى تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، على يد مضيفه منتخب اليونان بنتيجة 3-2.

وتقدم باكسيتاس لليونان بهدف في الدقيقة 7، ثم أحرز كونستانتينوس كاريتساس الهدف الثاني في الدقيقة 57، وأضاف كريستوس تزوليس الهدف الثالث بالدقيقة 63، وقلص الفارق لصالح إسكلتندا، بين دوك في الدقيقة 65، وريان كريستي في الدقيقة 70.

ولعب منتخب اليونان بنقص عددي في آخر 6 دقائق من الوقت الأصلي للمباراة بعد طرد مُسجل الهدف الأول باكسيتاس.

ولحسن حظ المنتخب الإسكتلندي أن منافسه المباشر على التأهل، منتخب الدنمارك متصدر المجموعة الثالثة، قد تعادل بنفس التوقيت مع بيلاروسيا بهدفين لكلا منهما، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى مباراة الثلاثاء المقبل أمام الدنمارك.

ويحتل المنتخب الإسكتلندي المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك المتصدر، أما منتخب اليونان فوصل للنقطة السادسة ويظل في المركز الثالث، لكنه فقد حظوظه في الصعود للمونديال.