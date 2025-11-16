تتبقى جولة وحيدة في التصفيات الأوروبية، لحسم المتأهلين إلى كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهلت حتى الآت 3 منتخبات من القارة الأوروبية هي كرواتيا، فرنسا وإنجلترا.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة، وضع المجموعات الـ12 في تصفيات كأس العالم 2026 من قارة أوروبا، والمنتخبات الأقرب لحسم التأهل المباشر.

للتعرف على جدول ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. اضغط هنا

المجموعة الأولى

مع تساوي ألمانيا وسلوفاكيا برصيد 12 نقطة، ستكون الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بمثابة نهائي حقيقي، إذ يلتقي المنتخبان وجهاً لوجه على صدارة المجموعة.

الفائز سينهي المجموعة بـ15 نقطة ويتأهل كمتصدر، بينما سيجعل التعادل كل شيء معتمدًا على فارق الأهداف، الذي يصب في مصلحة ألمانيا.

أما أيرلندا الشمالية صاحبة الـ6 نقاط، فلم يعد بإمكانها اللحاق بهما، في حين تقبع لوكسمبورج في ذيل المجموعة بلا أي نقطة.

المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية، تتصدر سويسرا بـ13 نقطة وتدخل الجولة الأخيرة بأفضلية واضحة في فارق الأهداف.

أما كوسوفو صاحبة المركز الثاني بـ10 نقاط، فلديها فرصة أخيرة لانتزاع الصدارة في مواجهة مباشرة ستحدد من سيتأهل إلى كأس العالم ومن سيضطر لخوض الملحق.

سلوفينيا التي تملك 3 نقاط والسويد بنقطة واحدة، خرجتا بالفعل من سباق المنافسة، ورغم أن كوسوفو ما زال لديها أمل من الناحية الحسابية، فإن الأرقام تمنح سويسرا طريقًا مريحًا للغاية نحو كأس العالم.

المجموعة الثالثة

في المجموعة الثالثة، تتصدر الدنمارك بـ11 نقطة، تليها اسكتلندا عن قرب برصيد 10 نقاط، بينما خرجت كل من اليونان (6 نقاط) وبيلاروسيا (نقطة واحدة) من سباق المنافسة.

وستشهد الجولة الأخيرة مواجهة حاسمة في اسكتلندا: الفائز بين اسكتلندا والدنمارك سيحجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم.

المجموعة الرابعة

في المجموعة الرابعة، تدخل فرنسا الجولة الأخيرة وقد ضمنت تأهلها بالفعل، إذ تمتلك 12 نقطة وتأهلت مسبقًا.

تكمن الإثارة في الصراع على المركز الثاني، حيث يتساوى كلٌّ من أيسلندا وأوكرانيا برصيد 7 نقاط وسيلتقيان في مواجهة مباشرة، والفائز سيصل إلى 10 نقاط ويتأهل إلى الملحق، بينما سيكون التعادل في مصلحة آيسلندا بسبب تفوقها في فارق الأهداف.

أما أذربيجان، التي خرجت من المنافسة بنقطة واحدة فقط، فستكون مجرد متفرج.

المجموعة الخامسة

في المجموعة الخامسة، تتصدر إسبانيا الترتيب بـ15 نقطة وتواجه تركيا في المباراة الأخيرة دون أن تكون قد ضمنت التأهل رسميًا.

ومع ذلك، فإن تفوقًا بسبعة أهداف لصالح منتخب تركيا في المباراة الأخيرة، سيجعل المنتخب الإسباني ينهي المجموعة في المركز الثاني.

أما تركيا صاحبة المركز الثاني بـ12 نقطة، فقد ضمنت بالفعل مقعدًا في الملحق، في حين خرجت جورجيا (3 نقاط) وبلغاريا (0) من المنافسة.

ويبدو أن مباريات الجولة الأخيرة ستأتي فقط لتأكيد صدارة ضمنت إسبانيا معظم ملامحها بالفعل.

المجموعة السادسة

تتصدر البرتغال بـ10 نقاط وتمتلك مصيرها بيدها في مواجهة أرمينيا متذيلة الترتيب بـ3 نقاط، وفوز البرتغال سيصل بها إلى 13 نقطة ويضمن لها التأهل بغضّ النظر عن بقية النتائج.

خلفها، تتنافس المجر (8 نقاط) وإيرلندا (7 نقاط) على المركز الثاني في مواجهة مباشرة: إذا فازت المجر ستنهي المجموعة بـ11 نقطة، وإذا فازت إيرلندا ستصل إلى 10 نقاط وقد تنافس حتى على الصدارة إذا تعثرت البرتغال.

وتشير الأرقام إلى نهاية مثيرة لمرحلة المجموعات، إذ لا يزال كل شيء قابلًا للحسم باستثناء المركز الأخير الذي حسمته أرمينيا.

المجموعة السابعة

في المجموعة السابعة، تتصدر هولندا الترتيب برصيد 17 نقطة، ورغم أنها لم تتأهل حسابيًا بعد، فإن تفوقها الكبير في فارق الأهداف يجعل تأهلها شبه مضمون.

وتبقى بولندا صاحبة المركز الثاني بـ14 نقطة في دائرة المنافسة، بينما تتذيل كل من فنلندا (10 نقاط)، ومالطا (5 نقاط)، وليتوانيا (3 نقاط) الترتيب دون أي فرصة واقعية للتأهل.

ومع تبقي جولة واحدة، يبدو أن الهولنديين يحتاجون فقط إلى إكمال المهمة التي أدّوها جيدًا حتى الآن لضمان التأهل.

المجموعة الثامنة

ستصل معركة الصدارة في المجموعة الثامنة إلى ذروتها في الجولة الأخيرة، عندما تلتقي النمسا المتصدرة برصيد 18 نقطة، مع البوسنة والهرسك صاحبة المركز الثاني بـ16 نقطة، في مواجهة مباشرة ستحدد المتأهل إلى كأس العالم.

أما رومانيا (10 نقاط)، وقبرص (8 نقاط)، وسان مارينو (0)، فقد خرجت جميعها من سباق المنافسة، ومع بقاء كل شيء على المحك، ستحدد المباراة الختامية بين النمسا والبوسنة مصير هذه المجموعة.

المجموعة التاسعة

في المجموعة التاسعة، تتصدر النرويج بـ21 نقطة وتدخل الجولة الأخيرة بفارق شبه مستحيل.

ورغم أن إيطاليا صاحبة المركز الثاني بـ18 نقطة، ما زالت قادرة على اللحاق بها، إلا أن فارق الأهداف بين الفريقين كبير جدًا، مما يجعل النرويج ضمنت عمليًا المركز الأول.

أما الكيان الصهيوني (9 نقاط) إلى جانب إستونيا (4 نقاط) ومولدوفا (1 نقطة)، فقد خرجت جميعها من المنافسة.

وتبدو المباراة النهائية بين النرويج وإيطاليا وكأنها ختام مثير، لكن باستثناء هزيمة تاريخية، تشير الأرقام إلى أن النرويجيين سيختتمون المجموعة في الصدارة.

المجموعة العاشرة

في المجموعة العاشرة، تتصدر بلجيكا بـ15 نقطة وتواجه ليشتنشتاين التي لم تحرز أي نقطة بعد في الجولة الأخيرة، ما يشير إلى أنها ستؤكد الصدارة بسهولة.

أما مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الثاني بـ13 نقطة، فستلعب على مقعد الملحق ضد ويلز التي تمتلك أيضًا 13 نقطة.

وكازاخستان بـ8 نقاط وليشتنشتاين بـ0 نقاط خرجتا بالفعل من المنافسة. وبناءً على الترتيب، تتركز المعركة الكبيرة في مباراة مقدونيا الشمالية ضد ويلز، حيث سيتحدد صاحب المركز الثاني ومكان الملحق.

المجموعة الحادية عشرة

في المجموعة الحادية عشرة، لا مجال للمفاجآت: تتصدر إنجلترا بـ21 نقطة وقد ضمنت المركز الأول بالفعل، بينما ضمنت ألبانيا برصيد 14 نقطة أيضًا مقعدًا في الملحق.

أما صربيا بـ10 نقاط، ولاتفيا (5 نقاط)، وأندورا (1 نقطة)، فقد خرجت جميعها من المنافسة.

ومع حسم كل شيء، ستكون الجولة الأخيرة رمزية فقط في مجموعة انتهت عمليًا قبل نهاية التصفيات.

المجموعة الثانية عشرة

في المجموعة الثانية عشرة، لا مجال للتشويق أيضًا: كرواتيا برصيد 19 نقطة، قد ضمنت التأهل كمتصدرة للمجموعة، بينما ضمنت التشيك مقعدًا في الملحق برصيد 13 نقطة.

جزر فارو تنهي المجموعة برصيد 12 نقطة وهو غير كافٍ للحاق بالتشيك رغم خوضها جميع مبارياتها، أما مونتينيجرو بـ9 نقاط وجبل طارق بـ5 نقاط، فقد خرجتا من المنافسة.

ومع حسم كل شيء، تختتم هذه المجموعة مرحلة المجموعات دون وجود أي شيء متبقٍ للعب عليه.