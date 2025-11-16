يستعد منتخب إيطاليا مساء اليوم الأحد، لمهمة صعبة أمام منتخب النرويج في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو، مباراة منتخب إيطاليا ضد النرويج، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وستكون أمام منتخب إيطاليا مهمة صعبة للغاية، حيث سيجب على دفاع الفريق الإيطالي إيقاف الدبابة البشرية إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 14 هدفا في سبع مباريات خاضها فريقه حتى الآن.

ويتضمن رصيد هالاند 5 أهداف في الفوز بنتيجة 11-1 على مولدوفا، وثلاثية في فوز 5-0 على الكيان الصهيوني، ويتقدم مهاجم مانشستر سيتي بستة أهداف على أقرب منافسيه، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والنمساوي ماركو أرناوتوفيتش.

سجل كلٌ من ديباي، الهداف التاريخي لهولندا، وأرناوتوفيتش، الهداف التاريخي للنمسا، ثمانية أهداف، بينما يتخلف هاري كين، وكيفن دي بروين، وميكيل ميرينو، وأندريه كراماريتش بفارق هدفين "6 أهداف"، أما البرتغالي كريستيانو رونالدو، فسجل خمسة أهداف، رافعًا رصيده القياسي في تصفيات كأس العالم إلى 41 هدفًا، وهو رقم قياسي.

هدافو التصفيات الأوروبية الأخيرة

1- يورو 2024: روميلو لوكاكو (بلجيكا) 14

2- كأس العالم 2022: هاري كين (إنجلترا)، ممفيس ديباي (هولندا) 12

3- يورو 2020: هاري كين (إنجلترا) 12

4- كأس العالم 2018: روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) 16

5- يورو 2016: روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) 13

6- كأس العالم 2014: روبن فان بيرسي (هولندا) 11

7- يورو 2012: كلاس يان هونتيلار (هولندا) 12

8- كأس العالم 2010: ثيوفانيس جيكاس (اليونان) 10

9- يورو 2008: ديفيد هيلي (أيرلندا الشمالية) 13

10- كأس العالم 2006: باوليتا (البرتغال) 11

11- يورو 2004: إرمين سيلجاك (سلوفينيا) 9.

12- كأس العالم 2002: أندريه شيفتشينكو (أوكرانيا) 10

13- يورو 2000: راؤول جونزاليس (إسبانيا) 11

وبعيدا عن هالاند.. يتصدر مارتن أوديجارد، لاعب منتخب النرويج، قائمة أكثر صناع الأهداف في التصفيات الأوروبية حتى الآن، برصيد 7 تمريرات حاسمة، لكن غيابه بسبب الإصابة مؤكد سيسعد به المنتخب الإيطالي.

وجاءت قائمة أكثر صانعي الأهداف كالتالي:

7 مارتن أوديجارد (النرويج)

5 لوفو ماجر (كرواتيا)

5 سوربا توماس (ويلز)

4 هاكان تشالهانوغلو (تركيا)

4 ممفيس ديباي (هولندا)

4 إيفان بيريشيتش (كرواتيا)

4 ماتيو ريتيجي (إيطاليا)

4 ديكلان رايس (إنجلترا)

4 جوليان رايرسون (النرويج)

4 مانور سولومون (الكيان الصهيوني)