حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة البرتغال ضد أيرلندا خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويبقى السؤال الأهم حاليًا.. هل سيغيب رونالدو عن بداية مرحلة المجموعات إذا تأهلت البرتغال إلى كاس العالم 2026، أم ستكون العقوبة مقتصرة فقط على الغياب عن مباراة أرمينيا التي ستقام مساء اليوم الأحد.

وأشهر حكم مباراة البرتغال وأيرلندا البطاقة الحمراء لرونالدو بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث قام بضرب مدافع أيرلندا بمرفق اليد، وبعد إشهاء بطاقة صفراء قرر حكم تقنية الفيديو إشهار بطاقة حمراء مباشرة.

لتكون هذه البطاقة الحمراء الأولى التي ينالها رونالدو مع منتخب البرتغال في مباراته الـ226.

ومن المقرر أن يفتقد المنتخب البرتغالي لقائده في مباراته على أرضه مساء اليوم الأحد أمام أرمينيا، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان مكانه في نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

هل يواجه رونالدو شبح الغياب عن كأس العالم؟

لائحة تصفيات كأس العالم 2026

تنص لائحة تصفيات المونديال على الآني: "لن ترحل البطاقات الصفراء الفردية والإيقافات المعلقة نتيجة الإنذارات التي تلقاها اللاعبون في مباريات مختلفة ضمن التصفيات، إلى نهائيات البطولة العالمية التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك".

"أما الإيقافات المعلقة المفروضة نتيجة للبطاقة الحمراء المباشرة أو غير المباشرة في مباريات تصفيات المونديال، سيتم ترحيلها إلى نهائيات البطولة".

لائحة لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

أما لائحة لجنة الانضباط الخاصة بفيفا تنص على الآتي: "يتم إيقاف اللاعب 3 مباريات على الأقل أو فترة زمنية مناسبة بما في ذلك الكوع واللكم والركل والعض والبصق وضرب الخصم أو أي شخص آخر غير حكم المباراة".

وبالتالي فإن البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو تحمل عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في حالة الطرد العادي، لكن السلوك العنيف يستلزم في أغلب الأحيان إيقافًا طويلًا ويصل كما هو موضح في اللائحة لـ3 مباريات، ولا تُنفذ إلا في المباريات التنافسية.

روح القانون قد تنقذ رونالدو

إذا منتخب البرتغال في حال حقيقه الفوز أمام أرمينيا سيغيب رونالدو عن أول مباراتين في بطولة كأس العالم 2026 بدور المجموعات، أما في حال خسارة البرتغال من أرمينيا والمشاركة في الملحق سيغيب صاحب الـ40 عامًا عن مباراة الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

لكن قد يتغير كل ذلك، حيث يعود الأمر في النهاية إلى لجنة الانضباط التابعة لفيفا.

فمن الناحية الفنية، قد يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم تمديد إيقاف رونالدو على الإطلاق، وهو ما يعني أنه لن يكون معرضا لخطر الغياب عن بداية البطولة.

أما في حال تطبيق نص القانون سيغيب رونالدو عن أول مباراتين للبرتغال في دور المجموعات بكأس العالم أو مباراتي الملحق المؤهل.

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحكم على هذه المسائل على أساس كل حالة منفردة، على سبيل المثال، خلال بطولة كأس العالم للسيدات 2023، مُنحت مهاجمة إنجلترا لورين جيمس مباراتين بسبب دهسها على ظهر النيجيرية ميشيل ألوزي، على الرغم من تلقيها بطاقة حمراء مباشرة.

وبالتالي، ينبغي إيقاف رونالدو لثلاث مباريات، لكنه ربما يحصل على إيقاف لمباراتين فقط، ولم يتم تأكيد موعد اتخاذ القرار، ولكن بعد المنافسات الدولية، ستجتمع اللجنة التأديبية التابعة لفيفا في بداية الشهر المقبل.

وهذا يعني أن رونالدو سيعرف مصيره مع اقتراب موعد قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر.