تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

"من أجل علمنا".. رونالدو يدعم منتخب البرتغال قبل مواجهة أرمينيا الحاسمة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:24 م 16/11/2025
رونالدو

رونالدو

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر ومنتخب البرتغال، رسالة دعم إلى زملائه في المنتخب الوطني، قبل مواجهة أرمينيا الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الأرميني، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب المجري برصيد 8 نقاط.

رونالدو يدعم منتخب البرتغال

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هيا يا فريق معًا اليوم ودائمًا من أجل البرتغال ومن أجل علمنا".

ويغيب رونالدو عن منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، بسبب طرده في مباراة أيرلندا في الجولة الماضية.

وتعرض كريستيانو للطرد، خلال مباراة البرتغال ضد أيرلندا، بعد احتكاك مع مدافع منتخب أيرلندا بعيدًا عن الكرة، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يعدلها إلى الحمراء لاحقًا، بعد العودة لتقنية الـVAR.

حسابات تأهل منتخب البرتغال إلى كأس العالم 2026

يمتلك منتخب البرتغال 4 احتمالات للتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

- فوز منتخب البرتغال على أرمينيا بغض النظر عن نتيجة مباراة المجر وأيرلندا.

- نهاية مباراة البرتغال بالتعادل وانتصار منتخب المجر على أيرلندا بفارق أقل من 3 أهداف.

- نهاية مباراة البرتغال بالتعادل وانتصار منتخب أيرلندا.

- نهاية مباراة المجر وأيرلندا بالتعادل.

البرتغال رونالدو أرمينيا تصفيات كأس العالم 2026

