سجل برونو فرنانديز هدفًا من علامة الجزاء في مباراة البرتغال ضد أرمينيا، وسع به الفارق في المواجهة المقامة الآن، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نتيجة مباراة البرتغال ضد أرمينيا أصبحت الآن (6-1)، ولا تزال جارية على ملعب الدراجاو، معقل فريق بورتو، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات.

هدف برونو فرنانديز

وجاء هدف برونو فرنانديز في مباراة البرتغال ضد أرمينيا من ركلة جزاء، 45+3، قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سدد الكرة في زاوية معاكسة للي ارتمى فيها حارس أرمينيا.

ولم يهدر برونو فرنانديز أي ركلة جزاء مع منتخب البرتغال، على مدار مسيرته الكروية مع الأعمار السنية المختلفة، حيث إنه سجل 5 ركلات جزاء بنجاح في شباك منافسي البرتغال.

وجاءت أهداف برونو فرنانديز من علامة الجزاء مع منتخب البرتغال، على النحو الآتي:

مباراة البرتغال وأرمينيا، تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة البرتغال وأوروجواي، دور المجموعات في كأس العالم 2022.

مباراة البرتغال ونيجيريا، ودية في نوفمبر 2022.

مباراة البرتغال وقطر، ودية في سبتمبر 2021.

مباراة البرتغال والتشيك تحت 21 عاما، ودية في نوفمبر 2016.

مباراة البرتغال والكيان الصهيوني تحت 21 عاما، تصفيات أمم أوروبا تحت 21 عاما، نوفمبر 2015.

كما عاد برونو فرنانديز وسجل هدفًا جديدًا له في مباراة البرتغال ضد أرمينيا، ليوقع على الثنائية الخاصة به، في مباراة تأكيد تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.

برونو فرنانديز عاد ليرفع نتيجة مباراة البرتغال ضد أرمينيا إلى (7-1)، بعدما سجل هدفًا جديدًا من علامة الجزاء بطريقة رائعة، لتكون هذه سابع ركلة يسجل بقميص منتخب بلاده.