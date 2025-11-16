افتتح لاعب الوسط الشاب جواو نيفيز سجله التهديفي مع منتخب البرتغال ضد أرمينيا، بعدما سجل ثنائية في الشوط الأول، من اللقاء المقام على ملعب الدراجاو، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل نيفيز لأول مرة بقميص منتخب البرتغال الأول، ثنائية بتسديدات متقنة، ساهمت في توسيع الفارق لصالح منتخب بلاده.

وأحرز نيفيز الهدف الثالث بتسديدة صاروخية أرضية، من على حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز.

وعاد نيفيز ليعوض غياب مواطنه القائد كريستيانو رونالدو، ويسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، لأول مرة في مسيرته الاحترافية.