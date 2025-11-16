المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

7 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 1
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بينها ركلة فريدة.. جواو نيفيز يفتتح سجل أهدافه مع البرتغال ضد أرمينيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:32 م 16/11/2025
جواو نيفيز لاعب البرتغال

احتفال جواو نيفيز لاعب منتخب البرتغال

افتتح لاعب الوسط الشاب جواو نيفيز سجله التهديفي مع منتخب البرتغال ضد أرمينيا، بعدما سجل ثنائية في الشوط الأول، من اللقاء المقام على ملعب الدراجاو، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل نيفيز لأول مرة بقميص منتخب البرتغال الأول، ثنائية بتسديدات متقنة، ساهمت في توسيع الفارق لصالح منتخب بلاده.

وأحرز نيفيز الهدف الثالث بتسديدة صاروخية أرضية، من على حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز.

وعاد نيفيز ليعوض غياب مواطنه القائد كريستيانو رونالدو، ويسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

البرتغال
البرتغال
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم جواو نيفيز البرتغال ضد أرمينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026