كلام فى الكورة
تشكيل إنجلترا لمواجهة ألبانيا.. الأسود الثلاثة يبحثون عن شباك نظيفة للمرة الثامنة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:29 م 16/11/2025
إنجلترا

إنجلترا

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، التشكيل الرسمي لـ"الأسود الثلاثة" استعدادًا لمواجهة ألبانيا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة ألبانيا ضد إنجلترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة بسجلٍ مثالي، بعدما حصد 21 نقطة من 7 مباريات دون أن تهتز شباكه، ليصبح أول منتخب أوروبي يضمن التأهل إلى نهائيات المونديال.

ويسعى رجال توخيل إلى إنهاء مسار التصفيات بشباك نظيفة للمباراة الثامنة على التوالي، في رقم تاريخي يعزز سلسلة الأداء الدفاعي المميز.

تشكيل منتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: كوانساه – جون ستونز – دان برن – نيكو أوريلي

وسط الميدان: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – وارتون

خط الهجوم: جارود بوين – هاري كين – إيزي

كأس العالم إنجلترا توخيل

