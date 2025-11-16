أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة أذربيجان، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره أذربيجان، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "توفيق بهراموف"، فى الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وتشهد مباراة اليوم غياب 3 نجوم عن المنتخب الفرنسي، وهم كيليان مبابي، الذي يعاني من التهاب في الكاحل الأيمن وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لاحقًا.

علاوة على ذلك، يغيب إدواردو كامافينجا، نجم خط الوسط، لإصابته بشد في العضلة الخلفية، وأخيرًا لاعب الوسط مانو كونيه، للإيقاف، بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام أوكرانيا.

تشكيل فرنسا الرسمي ضد أذربيجان

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: جوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ماجني أكليوش، وارن زائير إيمري، تورام

خط الهجوم: نكونكو، إيكيتيكي، وماتيتا

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ13 نقطة من 5 مباريات، حققت خلالها 4 انتصارات وتعادلاً وحيدًا، وسجل الديوك 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد منتخب أذربيجان في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادل واحد و4 هزائم، سجلت هدفين وتلقت 13 هدفًا.

يذكر أن منتخب فرنسا قد حسم تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الانتصا العريض على أوكرانيا، برباعية نظيفة، في خامس جولات تصفيات المونديال، على ملعب "حديقة الأمراء".