تحدث الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن الفوز الكاسح على أرمينيا 9-1 والتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026. وقال في تصريحات لصحيفة "ريكورد" إن أهم ما في المباراة كان الحفاظ على التركيز بعد ضمان التأهل خلال مواجهة المجر، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً متكاملاً بالكرة وبدونها.

وأشاد مارتينيز بدور اللاعبين البدلاء وتحليهم بالمسؤولية، مؤكدًا أن الفريق ظل متحدًا بعد الهدفين الثالث والرابع وواصل السعي لتسجيل المزيد، مضيفًا: "سجلنا 9 أهداف وصنعنا فرصًا أخرى… كان أداءً ممتازًا، وتهانينا للجماهير".

وأضاف المدرب أن المنتخب أصبح أكثر جاهزية لكأس العالم مقارنة بتصفيات اليورو السابقة، معتبرًا الفوز الكبير "تكريمًا لأوزيبيو وكل ما يمثله المنتخب البرتغالي". وأكد أن مرحلة التصفيات كانت استثنائية بسبب سهولة حسم التأهل مبكرًا، والآن حان وقت الإعداد للمونديال.

وتحدث مارتينيز عن غياب كريستيانو رونالدو، قائلاً: "نحن أفضل بوجود كريستيانو ونونو مينديز وبيدرو نيتو، لكن عندما نفتقد بعض اللاعبين علينا إيجاد حلول. الثقة في قدرة الفريق على الفوز هي الأهم".