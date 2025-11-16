نجح منتخب فرنسا في تحقيق فوزًا عريضًا على أذربيجان، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

حل منتخب فرنسا ضيفًا على أذربيجان، فى الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، على أرضية ملعب "توفيق بهراموف".

وكان منتخب الديوك قد حسم تأهله إلى نهائيات مونديال 2026، عقب فوزه العريض على أوكرانيا، بنتيجة (4-0) في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية، على ملعب "حديقة الأمراء".

منتخب فرنسا يصعق أذربيجان بثلاثية

اعتمد المنتخب الفرنسي أمام أذربيجان على تشكيل مكون من:

"شوفالييه - جوستو - كوناتيه - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - ماجني أكليوش - وارن زائير إيمري - تورام - نكونكو، إيكيتيكي - ماتيتا".

استطاع منتخب أذربيجان مباغتة فرنسا بهدف مبكر، في الدقيقة 4، بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها رينات داداشوف بتسديدة قوية استقرت داخل الشباك

ونجح جان فيليب ماتيتا في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الفرنسي، في الدقيقة 3، بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها ماتيتا رأسية قوية داخل الشباك

سجل ماجني أكليوش الهدف الثاني للديوك، في الدقيقة 31 بعد عرضية أرضية قابلها أكليوتشي بتسديدة على يمين الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني

جاء الهدف الثالث لفرنسا، بواسطة خفرين تورام، في الدقيقة 1+45 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها خفرن تورام بتسديدة حاول حارس المرمى تشتيت الكرة ولكنه اسكنها شباك مرماه بالخطأ.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ16 نقطة من 5 مباريات، حققت خلالها 5 انتصارات وتعادلاً وحيدًا، وسجل الديوك 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد منتخب أذربيجان في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادل واحد و5 هزائم، سجلت هدفين وتلقت 16 هدفًا.