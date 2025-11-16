يستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب النرويج، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أرضية ملعب جيوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد.

ويحتل منتخب إيطاليا وصافة جدول ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد 18 نقطة، خلف النرويج صاحبة الصدارة برصيد 21 نقطة.

وبحسب لوائح فيفا، يتم الفصل بين فريقين متساويين في عدد النقاط بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بفارق الأهداف ثم المواجهات المباشرة، مما يمنح الأفضل لرفاق المهاجم إيرلينج هالاند.

وسجل لاعبو النرويج 33 هدفًا بينما سكنت شباكهم 4 أهداف، بفارق أهداف وصل إلى +29.

وفي المقابل سجل نجوم الأتزوري 20 هدفًا واستقبلوا 8 أهداف، بفارق أهداف +12.

ويحتاج المنتخب الإيطالي لتحقيق الفوز على حساب النرويج بنتيجة 9-0 أو أكثر من أجل الصعود مباشرة لكأس العالم، بينما حال فشله في تحقيق ذلك سيكتفي بالتأهل لخوض الملحق الأوروبي، مع صعود النرويج مباشرة نحو المونديال.

ويبحث منتخب إيطاليا بقيادة مدربه جينارو جاتوزو، عن العودة للمشاركة في كأس العالم، بعدما فشل في التأهل للمونديال بالنسختين الماضيتين عامي 2018 و2022.