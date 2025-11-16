اختتم منتخب إنجلترا تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 بانتصار مثالي خارج ملعبه على ألبانيا بهدفين دون رد، ليحسم صدارة المجموعة 11 بشكل مبكر وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.

هاري كين كان نجم المباراة بلا منازع، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 74، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 82 مستفيدًا من تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد، ليؤكد استعداد "الأسود الثلاثة" للمنافسة على اللقب العالمي الصيف المقبل في أمريكا الشمالية.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد إنجلترا إلى 24 نقطة من ثماني مباريات، دون أي خسارة أو تعادل، بينما بقي رصيد ألبانيا عند 14 نقطة في المركز الثاني، ما ضمن لها المشاركة في الملحق الأوروبي.

وفي بقية مباريات المجموعة، حقق منتخب صربيا فوزًا صعبًا على لاتفيا 2-1، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتأمين مركز مؤهل للملحق، حيث أنهى الصرب التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.