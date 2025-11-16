يعتبر هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي، من أبرز نجوم جيله في كرة القدم، لكنه يرى أن الإنجازات الكبيرة هي ما تحدد فرصه للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال كين: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، لكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن المرجح أنني لن أفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "هذا ينطبق أيضاً على لاعبين كبار مثل هالاند، عليك أن تحقق بطولات كبرى لتكون منافساً حقيقياً".

كما أشار كين إلى أن بايرن ميونخ مرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأن منتخب إنجلترا سيشارك في كأس العالم كأحد المنافسين المحتملين: "أعتقد أن إنجلترا ستذهب للبطولة وهي من بين المرشحين، ويجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وختم النص بتأكيده على أن الفوز بالبطولات الكبرى إلى جانب الحفاظ على مستواه التهديفي سيكون مفتاحاً لتقوية فرصه في حسابات الكرة الذهبية ومنافسته مع نجوم الصف الأول عالمياً.