كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 0
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

التهديف وحده لا يكفي.. كين يحدد الطريق للفوز بالكرة الذهبية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:27 م 16/11/2025
هاري كين

هاري كين

يعتبر هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي، من أبرز نجوم جيله في كرة القدم، لكنه يرى أن الإنجازات الكبيرة هي ما تحدد فرصه للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال كين: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، لكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن المرجح أنني لن أفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "هذا ينطبق أيضاً على لاعبين كبار مثل هالاند، عليك أن تحقق بطولات كبرى لتكون منافساً حقيقياً".

كما أشار كين إلى أن بايرن ميونخ مرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأن منتخب إنجلترا سيشارك في كأس العالم كأحد المنافسين المحتملين: "أعتقد أن إنجلترا ستذهب للبطولة وهي من بين المرشحين، ويجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وختم النص بتأكيده على أن الفوز بالبطولات الكبرى إلى جانب الحفاظ على مستواه التهديفي سيكون مفتاحاً لتقوية فرصه في حسابات الكرة الذهبية ومنافسته مع نجوم الصف الأول عالمياً.

كأس العالم إنجلترا هاري كين

حكيم زياش
الوداد الرياضي

الكسندر اساك
ليفربول

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

هارفي إليوت
أستون فيلا

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

إيدرسون
فنربخشة

مباشر
إيطاليا

إيطاليا

1 0
النرويج

النرويج

17

محاولة لإيطاليا بعد تسديدة من لوكاتيلي خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

48

تمريرات من نيجيريا من أجل محاولة إيجاد مساحات في دفاعات الكونغو الديمقراطية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة