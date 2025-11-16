نجح المهاجم المتألق هاري كين، في قيادة منتخب إنجلترا لتحقيق فوزًا هامًا، أمام ألبانيا، بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس العالم 2025.

وأنهى منتخب الأسود الثلاثة مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، بالانتصار خارج الديار على ألبانيا، ليحسم صدارة المجموعة 11 بشكل مبكر وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.

تكفل بتسجيل أهداف المنتخب الإنجليزي أمام ألبانيا هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، في الدقيقتين 74 و82 من زمن المباراة.

هاري كين يتجاوز أهداف بيليه الدولية

هاري كين، نجم بايرن ميونخ وقائد منتخب الأسود الثلاثة كان نجم المباراة بلا منازع، بعدما سجل أهداف منتخب بلاده، مؤكدًا مكانه بين أفضل نجوم العالم في العام الحالي.

ورفع الأمير الإنجليزي رصيده من الأهداف الدولية إلى 78، متجاوزًا الأسطورة البرازيلي الراحل، بيليه، الذي سجل 77 هدفا مع راقصي السامبا.

ويعتبر منتخب ألبانيا، الخصم المفضل، لهاري كين، بعد أن هز شباكه بـ7 أهداف، كأكثر من تلقى أهدافًا من اللاعب على الصعيد الدولي.

وبشكل إجمالي، نجح مهاجم بايرن ميونخ في تسجيل 31 هدفًا مع ناديه ومنتخب بلاده، بإحراز 28 هدفًا وصناعة 3 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية.

وارتفع رصيد إنجلترا إلى 24 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند 14 نقطة في الوصافة، لتشارك في الملحق الأوروبي.