انتزع منتخب أوكرانيا بطاقة المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتصاره على حساب ضيفه منتخب أيسلندا.

وتفوق منتخب أوكرانيا في ختام منافسات المجموعة الرابعة على حساب منافسه الأيسلندي، بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد.

وسجل المنتخب الأوكراني هدفيه في توقيت قاتل عبر أولكسندر زوبكوف وأوليكسي هوتسولياك في الدقيقتين 83 و93 من المباراة.

وكانت المواجهة قد أقيمت في العاصمة البولندية وارسو، نظرًا للظروف التي تتعرض لها الأراضي الأوكرانية في ظل الحرب مع روسيا.

بهذا الفوز رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 10 نقاط لينتزع وصافة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 7 نقاط ليتراجع للمركز الثالث.

وأصبح المنتخب الأوكراني رابع منتخب ينتزع بطاقة ملحق التصفيات الذي سيقام في مارس 2026 بعد كل من ألبانيا والتشيك وجمهورية أيرلندا.