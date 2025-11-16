المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 0
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

منتخب أوكرانيا يسقط أيسلندا ويصعد للملحق المؤهل إلى كأس العالم

د ب أ

كتب - د ب أ

09:47 م 16/11/2025
احتفال لاعبو منتخب أوكرانيا أمام أيسلندا

احتفال لاعبو منتخب أوكرانيا أمام أيسلندا

انتزع منتخب أوكرانيا بطاقة المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتصاره على حساب ضيفه منتخب أيسلندا.

وتفوق منتخب أوكرانيا في ختام منافسات المجموعة الرابعة على حساب منافسه الأيسلندي، بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد.

وسجل المنتخب الأوكراني هدفيه في توقيت قاتل عبر أولكسندر زوبكوف وأوليكسي هوتسولياك في الدقيقتين 83 و93 من المباراة.

وكانت المواجهة قد أقيمت في العاصمة البولندية وارسو، نظرًا للظروف التي تتعرض لها الأراضي الأوكرانية في ظل الحرب مع روسيا.

بهذا الفوز رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 10 نقاط لينتزع وصافة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 7 نقاط ليتراجع للمركز الثالث.

وأصبح المنتخب الأوكراني رابع منتخب ينتزع بطاقة ملحق التصفيات الذي سيقام في مارس 2026 بعد كل من ألبانيا والتشيك وجمهورية أيرلندا.

تصفيات كأس العالم منتخب أوكرانيا أيسلندا

مباشر
إيطاليا

إيطاليا

1 0
النرويج

النرويج

17

محاولة لإيطاليا بعد تسديدة من لوكاتيلي خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

48

تمريرات من نيجيريا من أجل محاولة إيجاد مساحات في دفاعات الكونغو الديمقراطية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة