"لهذا نحب كرة القدم".. تروي باروت بطل أيرلندا في موقعة المجر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:26 م 16/11/2025
احتفال تروي باروت لاعب أيرلندا

احتفال تروي باروت لاعب أيرلندا

نصب تروي باروت نجم منتخب أيرلندا نفسه ملكًا على مشوار منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما قاده لصعود مثير إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، عقب انتصار قاتل على حساب المجر.

وعلى أرضية ملعب بوشكاش أرينا، خيم الصمت على جماهير المجر، بعدما وجه لهم المهاجم الشاب ضربة قاضية في الدقيقة 96، بتسجيل هدف أيرلندا الثالث، ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض، وينهي حلم المونديال لرفاق دومينيك سوبوسلاي.

وقال باروت في تصريحات عبر قناة "RTÉ": "أنا متأثرٌ للغاية الآن، أنها دموع الفرح، يا لها من ليلة".

وتابع: "لهذا السبب نحب كرة القدم، لأن مثل هذه الأمور يُمكن أن تحدث. أحب موطني، لذا فهذا يعني لي الكثير، عائلتي هنا، إنها المرة الأولى التي أبكي فيها منذ سنوات، لا أصدق ذلك حقًا، الجميع يبكون".

وأضاف: "قلتُ ضد البرتغال إن هذا ما تُصنع منه الأحلام، لكن هذه الليلة، لا أعتقد أنني سأحظى بليلة أفضل في حياتي".

وتألق باروت في مواجهة البرتغال الماضية، بعدما سجل هدفي الانتصار أمام رفاق كريستيانو رونالدو، ليحافظ على أحلام منتخب بلاده، التي حولها لواقع في المواجهة التالية.

وعاد باروت للتوهج أمام المجر، ليعيد فريقه من التأخر 1-0 ثم 2-1، إلى الانتصار بنتيجة 3-2، بعدما سجل هاتريك في شباك أصحاب الأرض.

وأصبح اللاعب صاحب الـ 23 عامًا أول لاعب أيرلندي يسجل "هاتريك" خارج ملعبه، بعد سنوات عانى فيها من قلة المشاركة مع نادي توتنهام بسبب تواجد هاري كين، ليجد نفسه من بوابة فريق ألكمار الهولندي.

