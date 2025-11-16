المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
(0 - 0)
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 4
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

توخيل يرد على استياء بيلينجهام: القرار ضروري للفريق

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:46 م 16/11/2025
توخيل وبيلينجهام

بيلينجهام

تحدث توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، بعد فوز فريقه على ألبانيا بهدفين دون رد في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا رضاه عن الأداء العام، لكنه ركّز على موقف جود بيلينجهام بعد تبديله في نهاية الشوط الثاني.

وقال توخيل: "صحيح أن التبديل لم يعجبه، لكنه كان قرارًا ضروريًا، خاصةً بعد حصوله على بطاقة صفراء. هذا طبيعي مع لاعب يتمتع بروح تنافسية عالية مثل بيلينجهام، لكن الأهم هو الالتزام بالمعايير والمستوى والاحترام المتبادل".

وأضاف حول عدم احتفال بيلينجهام بالهدف الثاني: "هذا انطباع غير صحيح، نحن نركز على الفريق الجماعي. سأراجع الأمر للتأكد من أن الجميع احتفل بالهدف، وكان واضحًا أن اللاعب ملتزم ويقبل القرارات الصعبة قبل المباراة وأثناءها".

وأشاد توخيل أيضًا بهاري كين: "يعود للخلف ليساعدنا في الحفاظ على نظافة شباكنا، أخلاقياته وسلوكه رائعان، وهو قائد ملتزم بكل ما نقوم به".

كأس العالم إنجلترا بيلينجهام

