توخيل يرد على استياء بيلينجهام: القرار ضروري للفريق

تحدث توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، بعد فوز فريقه على ألبانيا بهدفين دون رد في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا رضاه عن الأداء العام، لكنه ركّز على موقف جود بيلينجهام بعد تبديله في نهاية الشوط الثاني.

وقال توخيل: "صحيح أن التبديل لم يعجبه، لكنه كان قرارًا ضروريًا، خاصةً بعد حصوله على بطاقة صفراء. هذا طبيعي مع لاعب يتمتع بروح تنافسية عالية مثل بيلينجهام، لكن الأهم هو الالتزام بالمعايير والمستوى والاحترام المتبادل".

وأضاف حول عدم احتفال بيلينجهام بالهدف الثاني: "هذا انطباع غير صحيح، نحن نركز على الفريق الجماعي. سأراجع الأمر للتأكد من أن الجميع احتفل بالهدف، وكان واضحًا أن اللاعب ملتزم ويقبل القرارات الصعبة قبل المباراة وأثناءها".

وأشاد توخيل أيضًا بهاري كين: "يعود للخلف ليساعدنا في الحفاظ على نظافة شباكنا، أخلاقياته وسلوكه رائعان، وهو قائد ملتزم بكل ما نقوم به".