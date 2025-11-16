سحق منتخب النرويج مضيفه المنتخب الإيطالي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب سان سيرو، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب إيطاليا مبكرًا عن طريق مهاجمه الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، لتنهي كتيبة المدرب جينارو جاتوزو الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

وأدرك منتخب النرويج التعادل في الدقيقة 63 عن طريق الجناح أنطونيو نوسا، قبل أن ينفجر المهاجم إيرلينج هالاند بتسجيل هدفين على التوالي في الدقيقتين 78 و79.

واختتم البديل يورجن ستراند لارسن رباعية المنتخب النرويجي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار تأهل منتخب النرويج لكأس العالم، لأول مرة منذ 28 عامًا، بعدما غاب عن الظهور في المونديال، منذ نسخة عام 1998، بفضل مهاجمه الهداف هالاند الذي أحرز ستة عشر هدفًا في ثماني مباريات بتصفيات كأس العالم.

وفي المقابل فشل منتخب إيطاليا في انتزاع بطاقة التأهل المباشر للمونديال، لكنه سيشارك في منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بعدما احتل وصافة ترتيب مجموعته.