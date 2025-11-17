المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

دوناروما غاضب بعد رباعية النرويج: توقفنا عن اللعب ولا يمكن تكرار ما حدث

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:27 ص 17/11/2025
دوناروما حارس منتخب إيطاليا

دوناروما

اعترف جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، بأن فريقه انهار تمامًا في الشوط الثاني خلال الخسارة الثقيلة أمام النرويج بنتيجة 4-1، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ دوناروما حديثه لشبكتي "سكاي سبورت" و"راي سبورت" قائلاً: "لم يكن ينبغي أن نستقبل الهدف الثالث، أما الرابع فجاء في الدقيقة 93، لكن مشكلتنا الأساسية أننا توقفنا عن اللعب بعد الاستراحة".

وتابع الحارس الإيطالي موضحًا الفارق بين شوطي المباراة: "الشوط الأول كان مختلفًا تمامًا، لم نسمح لهم بالخروج من منطقتهم، لكننا بحاجة إلى الاستمرار بهذا المستوى لمدة 95 دقيقة وليس 45 فقط".

وفي تعليقه على الخسارة، قال دوناروما: "الهزيمة مؤلمة بلا شك، لكن علينا رفع رؤوسنا. مصيرنا سيتحدد في مارس خلال المباراتين المقبلتين، ويجب أن نستعيد ثقتنا بأنفسنا، وأنا واثق أننا سننجح بفضل مدربنا".

وعند سؤاله عن تصريحات جاتوزو ولوكاتيلي التي تحدثت عن "هشاشة عقلية" لدى المنتخب، رد الحارس: "لا أعرف، هذا سؤال نطرحه على أنفسنا. يمكن أن تمنحك مباراة أمام فريق قوي مثل النرويج فرصة، لكن لا يجوز أن ننهار فجأة ونفقد السيطرة. هذا أمر غير مقبول، يجب أن نتحسن ونواصل العمل، وأن نحافظ على تركيزنا حتى بعد استقبال هدف".

واختتم دوناروما برسالة إلى جماهير إيطاليا: "أشعر بالحزن وخيبة الأمل مثلهم تمامًا. نعتذر لهم، فقد أظهر كثير منهم شغفًا ودعمًا كبيرًا. نحتاج إليهم في مارس لنخوض المرحلة الحاسمة معًا، لأن الجماهير عنصر مهم جدًا بالنسبة لنا. لعبنا شوطين مختلفين كليًا ولا يمكن السماح بتكرار ذلك".

إيطاليا النرويج دوناروما

