مع اقتراب فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، اكتملت ثلثي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026.

النسخة المقبلة من كأس العالم ستشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، كما أنها ستُقام في 3 دول أيضا لأول مرة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحتى الآن حجز 36 منتخبا أماكنهم في نهائيات مونديال 2026، بينما لا تزال 12 بطاقة تأهل في انتظار الحسم خلال الأشهر القادمة.

وتتبقى 10 مقاعد 18 للتأهل المباشر إلى لمونديال، إضافة إلى مقعدين عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، و2 من أمريكا الشمالية، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.

المقاعد المتبقية في كأس العالم 2026

في الوقت الحالي لا يزال 35 منتخبا يملكون فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026، إما بشكل مباشر أو عن طريق الملحق، بواقع 23 منتخبا أوروبيا، وواحد من أفريقيا، و2 من آسيا، و7 من أمريكا الشمالية، وفريق واحد من أمريكا الجنوبية ومثله من أوقيانوسيا.

وأُغلقت حتى الآن قائمة التأهل المباشر في 4 قارات هي أفريقيا (9 منتخبات) وآسيا (8 منتخبات)، وأمريكا الجنوبية (6 منتخبات)، وأوقيانوسيا (منتخب واحد).

أما قارة أوروبا، التي تمتلك 16 بطاقة، فقد ضمنت منها 5 منتخبات التأهل بشكل مباشر، وهي إنجلترا وفرنسا والنرويج والبرتغال وكرواتيا.

وبهذا يتبقى للقارة العجوز 7 مقاعد من المرحلة الأولى من التصفيات، سيتم حسمها بنهاية التوقف الدولي الحالي، بجانب 4 عبر الملحق الأوروبي، الذي يقام في مارس 2026 بمشاركة 12 منتخبا.

وفي المقابل، حصلت أمريكا الشمالية والوسطى على 6 بطاقات، منها 3 للبلدان المضيفة تم حسمها بالفعل، و3 أخرى عبر التصفيات سيتم حسمها خلال ساعات.

ومن المقرر إقامة منافسات الملحق العالمي بالمكسيك في شهر مارس 2026، وتأهل له حتى بوليفيا من أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا والكونغو الديمقراطية من أفريقيا.

ويتنافس منتخبا الإمارات والعراق على البطاقة الآسيوية للملحق، إذ انتهى الذهاب بينهما في اللقاء الفاصل بالتعادل 1-1، ويلتقيان إيابا غدا الثلاثاء.

ما هو نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026؟

تتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

ويشارك في الملحق المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مسارات للمباريات الفاصلة، يضم كل منها 4 فرق، حيث يشهد كل مسار فاصل مباراتي نصف نهائي من مباراة واحدة، ثم نهائي من مباراة واحدة أيضا يتأهل الفائز به للمونديال، وذلك في مارس 2026.

منتخبات أوروبية لها فرصة التأهل المباشر أو عبر الملحق

ألمانيا - سلوفاكيا - سويسرا - كوسوفو - الدنمارك - اسكتلندا - إسبانيا - تركيا - هولندا - بولندا - النمسا - البوسنة والهرسك - بلجيكا - مقدونيا الشمالية - ويلز.

منتخبات أوروبية تأهلت إلى الملحق

أيرلندا الشمالية - السويد - أوكرانيا - أيرلندا - رومانيا - إيطاليا - ألبانيا - التشيك.

ما هو نظام تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم 2026؟

يشارك 12 منتخبا في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى موزعين على 3 مجموعات، يتأهل منها المتصدر مباشرة إلى المونديال.

ويتم اختيار أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني لتمثيل القارة في الملحق العالمي.

منتخبات أمريكا الشمالية التي تملك فرصة التأهل المباشر أو إلى الملحق

سورينام - بنما - كوراساو - جامايكا - هندوراس - هايتي - كوستاريكا.

ما هو نظام الملحق العالمي لتصفيات مونديال 2026

بعد اكتمال المتأهلين الـ6 وأجراء القرعة يوم 20 نوفمبر 2025، سيتم تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في تصنيف "فيفا" على رأس كل مسار في المباراة النهائية مباشرة.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إبعاد ممثلي أمريكا الشمالية والوسطى عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

