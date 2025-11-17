المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألمانيا وهولندا إلى مونديال 2026.. نتائج مثيرة في تصفيات أوروبا لكأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:50 م 17/11/2025
ألمانيا

منتخب ألمانيا - صورة أرشيفية

حسم منتخبا هولندا وألمانيا التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد نهاية مباريات الجولة الختامية من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ويقام مونديال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

واستضاف منتخب ألمانيا نظيره سلوفاكيا مساء الإثنين، وانتصر عليه بنتيجة 6-0، لتحسم التأهل إلى النهائيات للمرة الـ21 في تاريخه.

وبادر نيك فولتماده بالتسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 18، قبل أن يضيف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 29، وفي الشوط الأول أيضا سجل ليروي ساني الهدف الثالث والرابع في الدقيقة 36 و41.

أما في الشوط الثاني، سجلت الماكينات الألمانية هدفين عن طريق بوت باكو في الدقيقة 67 وأسان أويدر أوجو في الدقيقة 79.

لتحسم ألمانيا التأهل بعد صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بينما جاءت سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وفي نفس المجموعة انتصرت أيرلندا الشمالية اليوم الإثنين على لوكسمبورج بنتيجة 1-0، ليتواجد منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما جاءت لوكسمبورج رابعا دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة السابعة أيضًا، انتصر منتخب هولندا على ليتوانيا بنتيجة 4-0، ليحسم التأهل إلى النهائيات أيضًا.

وبادر تياني ريندرز بالتسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم سجل تشافي سيمونز الهدف الثالث في الدقيقة 60، وأخيرا دونيل مالين سجل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وأصبح منتخب هولندا في الصدارة برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد بولندا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبعدها فنلندا برصيد 10 نقاط، ثم مالطا برصيد 5 نقاط، وأخيرا ليتوانيا برصيد 3 نقاط.

وجاءت نتائج التصفيات الأوروبية للمونديال كالتالي:

مالطا 2-3 بولندا.

التشيك 6-0 جبل طارق.

هولندا 4-0 ليتوانيا.

ألمانيا 6-0 سلوفاكيا.

أيرلندا الشمالية 1-0 لوكسمبورج.

الجبل الأسود 2-3 كرواتيا.

يشار إلى أنه ستقام 10 مباريات في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب ألمانيا منتخب هولندا تصفيات كأس العالم 2026

