ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، اليوم الأخير من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستشهد حسم 5 متأهلين إلى البطولة القارية.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وارتفع عدد المتأهلين إلى المونديال إلى 34 منتخب، بعد تأهل منتخبي ألمانيا وهولندا، مساء الإثنين.

وعرفت القارة الأوروبية تأهل 7 منتخبات حتى الآن هي: إنجلترا، كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج والبرتغال.

وتتبقى 5 بطاقات للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 من تصفيات القارة الأوروبية، قبل أن يقام الملحق الأوروبي وهو المرحلة الأخيرة من التصفيات التي تحدد المقاعد المتبقية للقارة الأوروبية في البطولة، حيث يشارك فيه 16 منتخبًا، تشمل 12 وصيفًا للمجموعات من التصفيات الأوروبية، بالإضافة إلى 4 فرق متقدمة عبر تصنيف دوري الأمم الأوروبية.

وتتصارع 10 منتخبات في اليوم الأخير من التصفيات الأوروبية لحسم التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، وهي: سويسرا، كوسوفو، الدنمارك، اسكتلندا، إسبانيا، تركيا، النمسا، البوسنة والهرسك، بلجيكا ومقدونيا الشمالية.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة، وضع المجموعات الـ5 المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026 من قارة أوروبا، والمنتخبات الأقرب لحسم التأهل المباشر.

المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية، تتصدر سويسرا بـ13 نقطة وتدخل الجولة الأخيرة بأفضلية واضحة في فارق الأهداف.

أما كوسوفو صاحبة المركز الثاني بـ10 نقاط، فلديها فرصة أخيرة لانتزاع الصدارة في مواجهة مباشرة أمام سويسرا ستحدد من سيتأهل إلى كأس العالم ومن سيضطر لخوض الملحق.

سلوفينيا التي تملك 3 نقاط والسويد بنقطة واحدة، خرجتا بالفعل من سباق المنافسة، ورغم أن كوسوفو ما زال لديها أمل من الناحية الحسابية، فإن الأرقام تمنح سويسرا طريقًا مريحًا.

المجموعة الثالثة

في المجموعة الثالثة، تتصدر الدنمارك بـ11 نقطة، تليها اسكتلندا عن قرب برصيد 10 نقاط، بينما خرجت كل من اليونان (6 نقاط) وبيلاروسيا (نقطة واحدة) من سباق المنافسة.

وستشهد الجولة الأخيرة مواجهة حاسمة في اسكتلندا: الفائز بين اسكتلندا والدنمارك سيحجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم.

المجموعة الخامسة

في المجموعة الخامسة، تتصدر إسبانيا الترتيب بـ15 نقطة وتواجه تركيا في المباراة الأخيرة دون أن تكون قد ضمنت التأهل رسميًا.

ومع ذلك، فإن تفوقًا بسبعة أهداف لصالح منتخب تركيا في المباراة الأخيرة، سيجعل المنتخب الإسباني ينهي المجموعة في المركز الثاني.

أما تركيا صاحبة المركز الثاني بـ12 نقطة، فقد ضمنت بالفعل مقعدًا في الملحق، في حين خرجت جورجيا (3 نقاط) وبلغاريا (0) من المنافسة.

ويبدو أن مباريات الجولة الأخيرة ستأتي فقط لتأكيد صدارة ضمنت إسبانيا معظم ملامحها بالفعل.

المجموعة الثامنة

ستصل معركة الصدارة في المجموعة الثامنة إلى ذروتها في الجولة الأخيرة، عندما تلتقي النمسا المتصدرة برصيد 18 نقطة مع البوسنة والهرسك صاحبة المركز الثاني بـ16 نقطة، في مواجهة مباشرة ستحدد المتأهل إلى كأس العالم.

أما رومانيا (10 نقاط)، وقبرص (8 نقاط)، وسان مارينو (0)، فقد خرجت جميعها من سباق المنافسة، ومع بقاء كل شيء على المحك، ستحدد المباراة الختامية بين النمسا والبوسنة مصير هذه المجموعة.

المجموعة العاشرة

في المجموعة العاشرة، تتصدر بلجيكا بـ15 نقطة وتواجه ليشتنشتاين التي لم تحرز أي نقطة بعد في الجولة الأخيرة، ما يشير إلى أنها ستؤكد الصدارة بسهولة.

أما مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الثاني بـ13 نقطة، فستلعب على مقعد الملحق ضد ويلز التي تمتلك أيضًا 13 نقطة.

وكازاخستان بـ8 نقاط وليشتنشتاين بـ0 نقاط خرجتا بالفعل من المنافسة. وبناءً على الترتيب، تتركز المعركة الكبيرة في مباراة مقدونيا الشمالية ضد ويلز، حيث سيتحدد صاحب المركز الثاني ومكان الملحق.