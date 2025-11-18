يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة ويتصدرها ختام تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وصدام عربي حاسم بين العراق والإمارات في الملحق الآسيوي.

ومن أبرز المباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، إسبانيا مع تركيا، بلجيكا تستضيف ليختنشتاين، والنمسا ضد البوسنة والهرسك.

للتعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

وسيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع لقاء الإياب بين العراق والإمارات في صراع التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، علمًا أن الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 في أبوظبي.

وعلى صعيد المباريات الودية، يلتقي منتخب إيران ضد أوزبكستان في نهائي بطولة العين الدولية والتي كان يشارك فيها مصر، وتضرب السعودية موعدا مع الجزائر، وتونس تتحدى البرازيل.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصفيات أوروبا - كأس العالم

9:45 مساء.. إسبانيا ضد تركيا.. beIN SPORTS HD 1

9:45 مساء.. بلجيكا ضد ليختنشتاين.. beIN SPORTS HD 3

9:45 مساء.. كوسوفو ضد سويسرا.. beIN SPORTS HD 8

9:45 مساء.. إسكتلندا ضد الدنمارك.. beIN SPORTS HD 4

9:45 مساء.. بيلاروسيا ضد اليونان.. beIN SPORTS HD 5

9:45 مساء.. السويد ضد سلوفينيا.. beIN SPORTS HD 6

9:45 مساء.. ويلز ضد مقدونيا.. beIN SPORTS HD 7

9:45 مساء.. النمسا ضد البوسنة والهرسك.. beIN SPORTS HD 9

9:45 مساء.. رومانيا ضد سان مارينو

9:45 مساء.. بلغاريا ضد جورجيا

الملحق الآسيوي - كأس العالم

6:00 مساء.. العراق ضد الإمارات.. beIN SPORTS HD 1

مباريات ودية - منتخبات

6:00 مساء.. إيران ضد أوزبكستان.. أون سبورت 1

6:30 مساء.. السعودية ضد الجزائر.. stc tv sport

9:00 مساء.. المغرب ضد أوغندا.. القناة المغربية الرياضية

9:30 مساء.. تونس ضد البرازيل.. القناة الوطنية التونسية 1

كأس العالم تحت 17 عاما

2:30 مساء.. إيطاليا ضد أوزبكستان.. beIN SPORTS HD 1 extra

3:00 مساء.. المكسيك ضد البرتغال.. beIN SPORTS HD 2 extra

3:30 مساء.. البرازيل ضد فرنسا.. beIN SPORTS HD 3 extra

5:45 مساء.. المغرب ضد مالي.. beIN SPORTS المفتوحة

5:45 مساء.. النمسا ضد إنجلترا.. beIN SPORTS HD 2 extra