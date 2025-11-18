المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. ختام تصفيات أوروبا.. صدام العراق والإمارات.. وتونس تتحدى البرازيل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:22 ص 18/11/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة ويتصدرها ختام تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وصدام عربي حاسم بين العراق والإمارات في الملحق الآسيوي.

ومن أبرز المباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، إسبانيا مع تركيا، بلجيكا تستضيف ليختنشتاين، والنمسا ضد البوسنة والهرسك.

للتعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

وسيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع لقاء الإياب بين العراق والإمارات في صراع التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، علمًا أن الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 في أبوظبي.

وعلى صعيد المباريات الودية، يلتقي منتخب إيران ضد أوزبكستان في نهائي بطولة العين الدولية والتي كان يشارك فيها مصر، وتضرب السعودية موعدا مع الجزائر، وتونس تتحدى البرازيل.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصفيات أوروبا - كأس العالم

9:45 مساء.. إسبانيا ضد تركيا.. beIN SPORTS HD 1

9:45 مساء.. بلجيكا ضد ليختنشتاين.. beIN SPORTS HD 3

9:45 مساء.. كوسوفو ضد سويسرا.. beIN SPORTS HD 8

9:45 مساء.. إسكتلندا ضد الدنمارك.. beIN SPORTS HD 4

9:45 مساء.. بيلاروسيا ضد اليونان.. beIN SPORTS HD 5

9:45 مساء.. السويد ضد سلوفينيا.. beIN SPORTS HD 6

9:45 مساء.. ويلز ضد مقدونيا.. beIN SPORTS HD 7

9:45 مساء.. النمسا ضد البوسنة والهرسك.. beIN SPORTS HD 9

9:45 مساء.. رومانيا ضد سان مارينو

9:45 مساء.. بلغاريا ضد جورجيا

الملحق الآسيوي - كأس العالم

6:00 مساء.. العراق ضد الإمارات.. beIN SPORTS HD 1

مباريات ودية - منتخبات

6:00 مساء.. إيران ضد أوزبكستان.. أون سبورت 1

6:30 مساء.. السعودية ضد الجزائر.. stc tv sport 

9:00 مساء.. المغرب ضد أوغندا.. القناة المغربية الرياضية

9:30 مساء.. تونس ضد البرازيل.. القناة الوطنية التونسية 1

كأس العالم تحت 17 عاما

2:30 مساء.. إيطاليا ضد أوزبكستان.. beIN SPORTS HD 1 extra

3:00 مساء.. المكسيك ضد البرتغال.. beIN SPORTS HD 2 extra

3:30 مساء.. البرازيل ضد فرنسا.. beIN SPORTS HD 3 extra

5:45 مساء.. المغرب ضد مالي.. beIN SPORTS المفتوحة

5:45 مساء.. النمسا ضد إنجلترا.. beIN SPORTS HD 2 extra

تصفيات كأس العالم البرازيل منتخب تونس منتخب المغرب إسبانيا كأس العالم 2026 مباريات اليوم جدول مباريات اليوم العراق ضد الإمارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026