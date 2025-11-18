ليفربول يحتفي بإنجاز فان دايك مع هولندا

سلط نادي ليفربول الضوء على الإنجاز الذي حققه قائده ومدافعه فيرجيل فان دايك مع منتخب هولندا.

وشارك فان دايك في فوز هولندا على ليتوانيا بنتيجة 4-0، ليحسم منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الموقع الرسمي لليفربول إن فيرجيل فان دايك صنع التاريخ مع منتخب هولندا ليلة الإثنين.

وأضاف أن قائد ليفربول أصبح الآن أكثر من ارتدى شارة القيادة مع هولندا بعد أن لعب مع المنتخب كقائد للمرة الـ72 أمام ليتوانيا.

وتجاوز فان دايك بذلك حامل الرقم القياسي السابق فرانك دي بوير كأكثر من ارتدى شارة قيادة هولندا.

وحملت مباراة ليتوانيا رقم 88 لفان دايك دوليًا مع منتخب هولندا.

