كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ليفربول يحتفي بإنجاز فان دايك مع هولندا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:38 م 18/11/2025 تعديل في 19/11/2025
فان دايك

فان دايك قائد هولندا

سلط نادي ليفربول الضوء على الإنجاز الذي حققه قائده ومدافعه فيرجيل فان دايك مع منتخب هولندا.

وشارك فان دايك في فوز هولندا على ليتوانيا بنتيجة 4-0، ليحسم منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

للتعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

وقال الموقع الرسمي لليفربول إن فيرجيل فان دايك صنع التاريخ مع منتخب هولندا ليلة الإثنين.

وأضاف أن قائد ليفربول أصبح الآن أكثر من ارتدى شارة القيادة مع هولندا بعد أن لعب مع المنتخب كقائد للمرة الـ72 أمام ليتوانيا.

وتجاوز فان دايك بذلك حامل الرقم القياسي السابق فرانك دي بوير كأكثر من ارتدى شارة قيادة هولندا.

وحملت مباراة ليتوانيا رقم 88 لفان دايك دوليًا مع منتخب هولندا.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

 

ليفربول منتخب هولندا فان دايك

