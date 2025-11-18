نفى أندري لونين حارس مرمى نادي ريال مدريد، الأنباء التي تداولت مؤخراً حول رفضه تمثيل منتخب أوكرانيا خلال الفترة الأخيرة.

ولم يتواجد أندري لونين في قائمة منتخب أوكرانيا خلال فترة التوقف الدولي لشهري أكتوبر ونوفمبر.

بيان حارس مرمى ريال مدريد

وكتب حارس ريال مدريد عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "بالنظر إلى ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات ليست فقط كاذبة، بل مُلفقة تمامًا حول رفضي تمثيل المنتخب الأوكراني، لا يمكنني أن أبقى صامتًا، خاصة عندما يحاول البعض تشويه اسمي والتشكيك في حبي وإخلاصي للمنتخب".

وأضاف: "قبل أن تنشروا أي معلومة أيها الصحفيون الأعزاء، تأكدوا من صحتها، هل سمع أي منكم مني أنني أرفض الانضمام إلى المنتخب أو رفضت طلب المدرب؟ الإجابة هي "لا"، لأنه من المستحيل حتى التفكير بعدم اللعب للمنتخب الأوكراني، ناهيك عن قول ذلك".

وتابع: "المنتخب هو حلم وهدف كل لاعب كرة قدم، وبالنسبة لي هو فخر كبير أن أمثل ألوان بلدي، كانت هناك العديد من المباريات التي لم ألعب فيها أو تم استبدالي خلالها، ولم تكن هناك أي مشكلة، فكيف تكون هناك مشكلة الآن بينما نفهم جميعًا تمامًا أن هذا منتخب وطني، وأن الفريق والنتيجة هما الأهم؟".

وواصل لونين: "الجميع يريد اللعب وهذا أمر طبيعي، لكن القرار يعود للمدرب الذي يختار ما يراه الأفضل للفريق، وعلينا نحن اللاعبين أن نكون جاهزين لمساعدة المنتخب. المقالات التي نُشرت هي أكاذيب، عدم مهنية الصحفيين الذين ينشرون مثل هذه التقارير أو التصريحات يُعدّ عدم احترام لي كمحترف وكشخص، استخدام الصحافة وحيّز الأخبار لتضليل الجماهير أو لإشعال الخلافات بيننا أمر خاطئ".

وأتم حارس ريال مدريد بيانه: "السلام للجميع والمجد لأوكرانيا".