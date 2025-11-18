أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة تركيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت التشكيلة أربعة تغييرات عن مباراة إسبانيا الأخيرة ضد جورجيا، حيث يبدأ ماركوس يورينتي في مركز الظهير الأيمن، بينما ينضم أليكس جارسيا إلى خط الوسط.

وفي الهجوم، تمت إضافة ييريمي بينو وداني أولمو لتعزيز الخط الأمامي.

في المقابل، يعاني المنتخب التركي من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابات، حيث أصيب قائد الفريق في معصمه ضد بلغاريا.

كما قرر الجهاز الفني إراحة كل من كينان يلديز، وأكتوركوجلو، وأيدين، الذين كانوا مهددين بالإيقاف بسبب البطاقة الصفراء، ولن يبدأ أردا غولر كأساسي.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة حاليًا برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، فيما تأتي تركيا في الوصافة برصيد 12 نقطة.

تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، باو كوبارسي، إيميرك لابورت، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أليكس جارسيا، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

الهجوم: يريمي بينو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

دكة البدلاء:

ديفيد رايا، ريميرو، بيدرو بورو، فيفيان، بابلو باريوس، فورنالس، باينا، فيرمين، فيران توريس، سامو، بورخا إجليسياس.

تشكيل منتخب تركيا:

حراسة المرمى: ألتاي باييندير.

خط الدفاع: محمد زكي جليك، مريح ديميرال، سامت أكايدين، تشاجلار سويونكو، فيردي كاديوجلو.

خط الوسط: إرفان قهوجي، أوركون كوكجو، صالح أوزجان، باريس ألبر يلماز.

خط الهجوم: دنيز جول.

دكة البدلاء:

تشاكير، جونوك، مولدور، أكسيسيك، إسكيهيلاك، كوتوكو، ساري، فورال، أيدين، يلدز، أردا جولر.